الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كمال ماضى: العالم يزداد قلقًا بعد التحالف العسكري بين روسيا وكوريا الشمالية

كمال ماضي
كمال ماضي

قال كمال ماضي، مذيع قناة "القاهرة الإخبارية"، الجغرافيا قد تنحو بنا اليوم بعيدًا آلاف الكيلومترات عن قطاع غزة عن آلة قتل إسرائيلية لا أخلاقية، تبيد الأخضر واليابس بدعم أمريكي، لكننا لن نبتعد كثيرًا عن اضطرابات عالمنا عن الكبر فيه والاغترار فالمراقبون لحاله يقولون إن شرايين قلب عالمنا اليوم من المرجح أن تضيق من القلق نبضاته ستتسارع من الإضطراب من هول مشهد استقطاب عالمي يسير العالم نحوه مغمض العينين.

وأضاف ماضي، اليوم الثلاثاء، خلال تقديمه برنامج "ملف اليوم"، المُذاع عبر قناة القاهرة الإخبارية: دب روسيا يجتاز الحدود الأصعب على الإطلاق الأغرب على الإطلاق إلى كوريا الشمالية التي يُجهل عنها أكثر مما يعلم، بوتين روسيا لدى كيم كوريا دائم الخروج عن المألوف الأخبار الضائلة الواردة من بلاده صاحبة السيطرة الصارمة على معلوماتها تشير إلى تحالف قوي في بداية المخاض، قد يعيد إلى الأذهان وفاقًا تقاربًا قوة شوكته إبان عصر اتحاد سوفيتي سابق. 

وتابع: أيسير وريث ذاك الاتحاد على ذات الخطى نحو تحالف يزعج الغرب يؤرق منامه يربكه، تحالف يرد به على دعم غربي لا محدود لبلاد الأوكران.

واستكمل: وهنا يبقى الجميع بشرقهم بغربهم بأحلافهم وتكتلاتهم لا يلقون بالا بدماء تنزف بأرواح لا تعلم بأي ذنب قتلت، باقتصادات تستنزف لا ناقة لها في كل ما يحدث ولا جمل، وضع يليق به قول الأقدمين الحرب من شرف الشعوب فإن بغوا فالمجد مما يدعون براء الحرب يبعثها القوي تجبرًا وينوء تحت بلائها الضعفاء.

القاهرة الإخبارية الجغرافيا قطاع غزة دب روسيا كوريا الشمالية روسيا

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