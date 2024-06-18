يورو 2024.. جولير يقود تركيا لتحقيق الفوز الأول على حساب جورجيا

حقق منتخب تركيا فوزه الأول في بطولة أمم أوروبا “يورو 2024” بعد الفوز على جورجيا بثلاثة أهداف لهدف، اليوم الثلاثاء في إطار دور المجموعات.

الفوز رفع رصيد تركيا إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة السادسة والتي تضم منتخبات البرتغال والتشيك واللذان يلعبان بعد قليل.

وتألق الشاب أردا جولير ونجم ريال مدريد، بعدما سجل هدف من الأفضل في البطولة بتسديدة رائعة من مسافة بعيدة.

تقدم منتخب تركيا في الدقيقة 25 عن طريق مولدر بصاروخية على الطائر من خارج منطقة الجزاء، في واحد من أجمل أهداف البطولة حتى الآن.

وألغى الحكم هدف تركيا الثاني بعده بدقائق في الدقيقة 28، بعد العودة لتقنية “الفار” واحتساب تسلل على لاعب تركيا يلدز.

وأدرك ميكوتادزي التعادل لصالح جورجيا بالدقيقة 32، بتسديدة داخل منطقة الجزاء خدعت حارس تركيا الذي فشل في صدها.

وفي الشوط الثاني سجل جولير واحد من أجمل أهداف البطولة من تسديدة بعيدة بطريقة رائعة في الدقيقة 65 ثم أنهى اللقاء كريم أكتورك بهدف ثالث بالدقيقة الأخيرة.