الثلاثاء 18 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سامح حسين يعلن نجاح العرض المسرحي "عامل قلق": "أعلى إيرادات في تاريخ مسرح الدولة"

سامح حسين
سامح حسين

عبر الفنان سامح حسين عن بالغ شعوره بالامتنان والسعادة بسبب الإقبال الجماهيري الكبير على العرض المسرحي “عامل قلق”، والذي انطلق عرضه على مسرح البالون بالعجوزة ثاني أيام عيد الأضحى.

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عامل قلق على مسرح البالون يوميا
ونشر سامح حسين مجموعة صور من العرض المسرحي على حسابه بانستجرام، وعلق عليها: “الحمد لله أكبر حضور للجمهور وأعلى إيرادات افتتاحية في تاريخ مسرح الدولة، المسرحية الكوميدية الاستعراضية عامل قلق يوميا على مسرح البالون بالعجوزة في تمام الساعة الثامنة والنصف” .


أبطال مسرحية عامل قلق
مسرحية “عامل قلق” بطولة سامح حسين، سمر علام، محمد مبروك يوركا، وفاء سليمان، عماد عبدالمجيد، طارق دياب، مصطفى سعيد، باسم سليمان، محمد صفاء، حامد الزناتي، رامي حازم، حسن علي، محمد مصطفى تيكا، نورهان عشوش، سما نصر الدين، سهيلة الأنور، منة عاطف، كتابة محمد الزناتي، وإخراج إسلام إمام، ومن إنتاج الفرقة القومية للموسيقى الشعبية.

 

 

سامح حسين الفنان سامح حسين مسرح البالون ثاني أيام عيد الأضحي حسين الفنان سامح

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