لماذا يمنع الاحتلال دخول شاحنات المساعدات فى ثالث أيام العيد؟.. التليفزيون المصرى يكشف

رصد مراسل التليفزيون المصري، محمود جميل، تطورات الجهود المصرية في إرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر معبر رفح البري إلى الأشقاء الفلسطينيين داخل قطاع غزة.

وقال جميل، خلال حديثه بالقناة الأولى المصرية، إن اليوم لم يشهد دخول أي مساعدات إغاثية أو طبية، فقط 4 شاحنات للغاز هي التي دخلت عبر معبر كرم أبوسالم، موضحًا أن معبر رفح البري لم يستقبل اليوم أي شاحنات، رغم تجهيز مصر لعدد كبير منها سواء كانت شاحنات مساعدات إنسانية أو الشاحنات الخاصة بالوقود.

وأكد أن الأسباب التي تعود إلى منع الاحتلال الإسرائيلي دخول الشاحنات، هي الإجراء المتواصل لدى قوات الاحتلال ف معبر كرم أبوسالم بشأن منع دخول أكبر قدر من المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استمرار العمليات العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، التي تؤثر بالسلب على تأمين شاحنات المساعدات.