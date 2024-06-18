رئيس جهاز "الصالحية الجديدة" يتابع أعمال التنمية والنظافة بالمدينة

تابع المهندس خالد شاهين، رئيس جهاز مدينة الصالحية الجديدة، أعمال إدارة التنمية والنظافة في المدينة على مدار ثلاثة أيام عيد الأضحى المبارك.

وحرص المهندس خالد شاهين، على متابعة الجهود المبذولة من قِبل فرق إدارة التنمية ومتابعة أعمال شركة النظافة لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري للمدينة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال فترة العيد.

وأكد شاهين، أن جهاز المدينة يعمل على مدار الساعة لمتابعة أداء الشركات المتعاقدة وضمان الالتزام الكامل بالمعايير المطلوبة، مشددًا علي أهمية التعاون بين جميع الجهات المعنية لتحقيق بيئة نظيفة وآمنة لسكان المدينة.

تأتي هذه الجهود في إطار حرص جهاز مدينة الصالحية الجديدة على الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، خاصة في المناسبات والأعياد التي تشهد زيادة في النشاط والحركة داخل المدينة.