الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

70 دقيقة.. الأهلى يتقدم على الاتحاد برأسية كهربا

كهربا
كهربا

مرت 70 دقيقة من زمن لقاء الأهلي والاتحاد السكندري المقام مساء اليوم في بطولة دوري نايل وتشير النتيجة لتقدم الأحمر بهدف نظيف.

شهدت الدقيقة 52 أول تهديد من الاتحاد بتسديدة عمرو صالح، التي مرت بجوار مرمى محمد الشناوي.

وبالدقيقة 59 أحرز أكرم توفيق هدف التقدم للأهلي، لكن حكم اللقاء ألغاه بعد العودة لتقنية "الفار" التي أثبتت وجود خطأ على عمر كمال قبل وصول الكرة لأكرم.

وفي الدقيقة 64 كرة عرضية من عمر كمال لاعب الأهلي من جهة اليمين قابلها أحمد عبد القادر بتسديدة من داخل منطقة الــ 6 ياردات مرت أعلى العارضة.

ومن عرضية لحسين الشحات، تمكن كهربا برأسية من تسجيل الهدف الأول للأهلي بالدقيقة 67.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة من كولر أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد- رامي ربيعة - محمد عبدالمنعم- عمر كمال.

خط وسط الملعب: إمام عاشور - مروان عطية -أكرم توفيق 

وفي خط الهجوم: أحمد عبدالقادر- محمود كهربا- حسين الشحات. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل 

تُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في جدول دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 16 جولة من المسابقة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الاتحاد السكندري، بقيادة المدرب طارق العشري، حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 جولة من المسابقة حتى الآن.

 

الاهلى والاتحاد السكندري كهربا الشحات الاتحاد

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