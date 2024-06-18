أرقام ووسائل التوصل مع غرف عمليات "الخارجية" بشأن الحجاج المصريين المفقودين

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إنه جرى تدشين غرفة طوارئ تعمل على مدار الـ24 ساعة، لاستقبال اتصالات المواطنين ممن انقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالي لاستقبال اتصالات المواطنين:

00966565702002

وأضاف متحدث الخارجية في بيان، اليوم الثلاثاء، أن القطاع القنصلي بالوزارة دشن غرفة عمليات تعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال كافة اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية.

ولفت إلى أنه يمكن لمن يرغب في المتابعة، التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إزيس بجاردن سيتي (7 شارع لاظوغلي – الدور الأول). أو الاتصال على الأرقام التالية: ٢٧٩٢٣٠٥٠

٢٧٩٢٣٠٦٠

٢٧٩٤٢٧٨٢

٠١٠٠٦٦٣٨٨١٤

وتعرب وزارة الخارجية عن خالص تعازيها لذوى المتوفين من حجاج بيت الله الحرام، وتؤكد استمرار جهودها على مدار الساعة لتأمين عودة كافة الحجاج المصريين إلى أرض الوطن بسلام.