إجراءات عاجلة من "الخارجية" بشأن الحجاج المصريين المفقودين وجثامين المتوفين

قال السفير أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، إنه بناء على توجيهات من سامح شكري، وزير الخارجية للقطاع القنصلى بالوزارة وبعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية في المملكة العربية السعودية، فإن أجهزة الوزارة المعنية تبذل جهودًا مكثفة بالتعاون مع سلطات المملكة؛ لمتابعة عمليات البحث عن المواطنين المصريين المفقودين بين صفوف الحجاج المصريين، وما تواتر عن وقوع أعداد من الوفيات خلال موسم الحج الحالي.

وأشار "أبوزيد"، في بيان، اليوم الثلاثاء، إلى أن الإجراءات تمثلت في الآتي:

- إيفاد السفارة المصرية في الرياض بعثة قنصلية إلى مكة المكرمة والمشاعر المقدسة! للوقوف على تطورات الوضع الراهن ومتابعة جهود البحث عن كافة المفقودين من المواطنين المصريين بالتنسيق مع السلطات السعودية.

- إجراء الزيارات الميدانية للمستشفيات والمراكز الطبية التى يتواجد بها مواطنون مصريون للاطمئنان على أوضاعهم، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة.

- اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بنقل جثامين المواطنين الذين وافتهم المنية، ويرغب ذووهم في إعادة جثامينهم إلى أرض الوطن.



- تدشين غرفة طوارئ تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة، لاستقبال اتصالات السادة المواطنين ممن إنقطعت الاتصالات بينهم وبين ذويهم في مكة المكرمة أو المدينة المنورة أو المشاعر المقدسة، وقد خصصت رقم الهاتف التالى لاستقبال اتصالات المواطنين:

٠٠٩٦٦٥٦٥٧٠٢٠٠٢



- تدشين القطاع القنصلي بوزارة الخارجية غرفة عمليات تعمل على مدار الـ٢٤ ساعة لاستقبال كافة اتصالات المواطنين الخاصة بطلب البحث عن المفقودين أو شحن جثامين ذويهم ممن وافتهم المنية.

ويمكن لمن يرغب في المتابعة، التوجه مباشرة إلى مقر وزارة الخارجية الكائن بعمارة إزيس بجاردن سيتى (7 شارع لاظوغلى – الدور الأول).