الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"القاهرة الإخبارية": حزب الله يكشف عن قدراته الاستطلاعية بمشاهد جوية لمواقع إسرائيلية (فيديو)

حزب الله
حزب الله

في تطور لافت يُظهر قوة الاستطلاع، أصدر الإعلام الحربي التابع لحزب الله اللبناني مقاطع فيديو تحت عنوان "ما رجع به الهدهد"، تُظهر مشاهد جوية لمواقع عسكرية وبنى تحتية حساسة في شمال إسرائيل، وذلك في خطوة نادرة تُظهر قدرات الحزب الاستطلاعية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية".

المشاهد الملتقطة بواسطة طائرة مسيرة، تُظهر بدقة مجموعة من المنشآت الاستراتيجية، بما في ذلك مدينة حيفا ومجمعاتها الصناعية والعسكرية، والميناء المدني والقاعدة البحرية، بالإضافة إلى محطة الكهرباء وخزانات النفط والمنشآت البتروكيميائية.

فيديو "حزب الله"

كما تضمنت المشاهد لقطات لسفن حربية ومبانٍ تابعة للقوات البحرية، مؤكدةً التصريحات السابقة للأمين العام للحزب، حسن نصر الله، حول إجراء عمليات استطلاع فوق حيفا.

تأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات الميدانية، حيث أعلن حزب الله عن استهداف دبابة إسرائيلية بضربة جوية دقيقة، في خضم المواجهات المستمرة التي شهدت تبادلًا للقصف بين فصائل فلسطينية وإسرائيل.

الأحداث تزامنت أيضًا مع زيارة المبعوث الأميركي آموس هوكشتاين للبنان، والذي أكد ضرورة إيجاد حلول جذرية للتصعيد على الحدود، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار في غزة قد يُسهم في تخفيف التوترات.

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