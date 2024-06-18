محافظ الإسكندرية يوجه بتكثيف أعمال النظافة خلال أيام عيد الأضحى

كلف اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة نهضة مصر للخدمات البيئية لتكثيف أعمال النظافة وغسيل الشوارع والأرصفة والميادين على مستوى الأحياء خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وتنفيذًا لتكليفات المحافظ، تم خلال الأيام الماضية رفع نحو 20 ألف طن مخلفات صلبة، كما تم تكثيف عملية كنس وغسيل الكورنيش وانتشار عمال شركة نظافة الإسكندرية في جميع الأحياء، حيث تم تكثيف أعمال النظافة بمحيط مناطق المزارات والمتنزهات والحدائق العامة.

وأكد المحافظ على ضرورة زيادة معدلات رفع القمامة من الشوارع خلال أيام عيد الأضحى المبارك على أن يكون رفع القمامة بشكل دوري وسريع لتقليل تواجدها بالشوارع، والاستجابة لمطالب المواطنين برفع المخلفات والاهتمام بنظافة الشوارع.

رفع كفاءة الحدائق ونظافة الشوارع والميادين

وكان قد وجه المحافظ بتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، ورفع كفاءة الحدائق، ورفع كفاءة المساجد، بالإضافة إلى تكثيف حملات إزالة الإشغالات والتعديات والتصدي لأي محاولات للبناء المخالف وإزالتها في المهد، محذرًا بعدم التهاون واتخاذ إجراءات رادعة تجاه المخالفين.

تكثيف الحملات التفتيشية خلال أيام عيد الأضحى

وكلف المحافظ مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع مديرية التموين والأجهزة المعنية تكثيف الحملات التفتيشية خلال أيام عيد الأضحى المبارك للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم المتداولة بالمحالّ والمنافذ الثابتة والمتحركة ومطابقته للمواصفات والاشتراطات الصحية، والتأكد من أن عملية الذبح تمت بالمجازر الحكومية المعتمدة، للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

وأوضح أنه حالة المخالفة يتم غلق المحل أو المنفذ لمدة 60 يوما وتحرير محضر بالواقعة والإحالة للنيابة المختصة وسداد الغرامات التي نص عليها القانون، كما تم التصريح لكافة المواطنين بذبح الأضاحي الخاصة بهم داخل المجازر الحكومية المعتمدة بالمجان، وذلك خلال المدة من أول أيام عيد الأضحى المبارك وأيام التشريق الثلاثة.

أعمال النظافة بالإسكندرية خلال العيد

أعمال النظافة بالإسكندرية خلال العيد

أعمال النظافة بالإسكندرية خلال العيد

أعمال النظافة بالإسكندرية خلال العيد