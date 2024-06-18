الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هل كانت "العيون السود" سبب غضب نجاة من محمد حمزة؟

محمد حمزة
محمد حمزة

كتب الشاعر محمد حمزة العديد من أهم وابرز ما نترنم  به من اغاني متعلقة بتاريخنا الشخصي والوطني منها أغاني اصبحت ايقونة يرددها كل المصرريين في كل المناسبات منها "يا حبيبتي يا مصر" التي غنتها الفنانة شادية، ولا يغيب عن جيلنا  “موعود” لذي قفزت من الماضي لتصبح أحد أيقونات الحاضر لعبد الحليم حافظ، “الطير المسافر” لنجاة، “العيون السود” التي غنتها وردة والتي تمثل حالة عشق لا تنتهي أبدا في التالي تعرف على  كيف كانت العيون السود سبب غضب  الفنانة نجاة من الشاعر  محمد حمزة.

“العيون السود“ كتبها الشاعر محمد حمزة  لنجاة، لم يقصد أن تكون أحد أيقونات  ومرجع رئيس للإشارة على قصة حب وردة وبليغ حمدي، صحيح أن غنتها وردة منفردة، وتابعهتها الأجيال من بعيد بصوت الاثنين وردة وبليغ حمدي.

 

كيف كانت العيون السود سببا في غضب نجاة  

يروي محمد حمزة تفاصيل أغنية العيون السود ونجاح الفنانة وردة، وكيف تسببت في أزمة  بينة والفنانة نجاة التي استمعت إلى المذهب الأول من الأغنية، وعندما قررت وردة العودة  إلى مصر، كانت فرحة بليغ حمدي كبيرة، وطلب مني أن أكمل الأغنية، فلم يكن أمامي إلا أن أوافق على طلبه خاصة أن الأغنية تسرد تفاصيل قصة حبه ووردة.

أشار حمزة إلى أن الفنانة نجاة فوجئت أن الأغنية ستغنيها وردة، فعاتبتني على ذلك، وكان تصالحي مع نجاة عبر أغنية "يا خسارة نسي".

 قدم حمزة عديد من الأغاني التي تغنت بها الفنانة وردة والتي منها "العيون السود"، وحكايتي مع الزمان"، و"بلاش تفارق"، "مالي طب وأنا مالي" وتمثل هذه الأغنيات أحد أبرز الأغنيات التي عرفت بها وردة طريقها إلى جمهور الطرب في مصر.

 

فشلوا الذين حاولوا  الوقيعة بين وردة وعبد الحليم 

أشار محمد حمزة إلى أن هناك العديد من الأشخاص حاولوا الوقيعة بين وردة وعبد الحليم حافظ، وذكر حمزة واقعة حفلة “قارئة الفنجان“ التي حدث فيها أن غضب عبد الحليم حافظ  من الجمهور الذين أصروا على مقاطعته بالتصفير، وقد حاول أحد الاشخاص الوقيعة بين عبد الحليم ووردة، فقال لحليم إن السبب وراء ما حدث في الحفلة وراءه ”وردة”، وهذا غير حقيقي ورفضه عبد الحليم  بشكل عملي حيث ذهبنا بعد الحفلة  إلى بيت بليغ، وتابع حمزة أن أغنية "أي دمعة حزن لا" لعبد الحليم حافظ  لحنت أغلبها  في بيت وردة وبليغ.

الشاعر محمد حمز “العيون السود” العيون السود سبب غضب الفنانة نجاة فشلوا الذين حاولوا الوقيعة بين وردة وعبد الحليم بليغ حمدي

مواد متعلقة

"بوس" فى الإطار الدرامى.. يوسف وهبى متعهد إقناع الفنانات بـ"القبلات"

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

شيرين عبد الوهاب تلغي حفلها الغنائي في دبي.. ما السبب؟

"الخارجية" تكشف مصير جثامين الحجاج المصريين المتوفين بالسعودية

انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقًا فى ترعة المريوطية

عاجل| أول تعليق من اتحاد الكرة على خطاب "كأس" بشأن إيقاف عقوبة الشيبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"