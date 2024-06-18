هل كانت "العيون السود" سبب غضب نجاة من محمد حمزة؟

كتب الشاعر محمد حمزة العديد من أهم وابرز ما نترنم به من اغاني متعلقة بتاريخنا الشخصي والوطني منها أغاني اصبحت ايقونة يرددها كل المصرريين في كل المناسبات منها "يا حبيبتي يا مصر" التي غنتها الفنانة شادية، ولا يغيب عن جيلنا “موعود” لذي قفزت من الماضي لتصبح أحد أيقونات الحاضر لعبد الحليم حافظ، “الطير المسافر” لنجاة، “العيون السود” التي غنتها وردة والتي تمثل حالة عشق لا تنتهي أبدا في التالي تعرف على كيف كانت العيون السود سبب غضب الفنانة نجاة من الشاعر محمد حمزة.

“العيون السود“ كتبها الشاعر محمد حمزة لنجاة، لم يقصد أن تكون أحد أيقونات ومرجع رئيس للإشارة على قصة حب وردة وبليغ حمدي، صحيح أن غنتها وردة منفردة، وتابعهتها الأجيال من بعيد بصوت الاثنين وردة وبليغ حمدي.

كيف كانت العيون السود سببا في غضب نجاة

يروي محمد حمزة تفاصيل أغنية العيون السود ونجاح الفنانة وردة، وكيف تسببت في أزمة بينة والفنانة نجاة التي استمعت إلى المذهب الأول من الأغنية، وعندما قررت وردة العودة إلى مصر، كانت فرحة بليغ حمدي كبيرة، وطلب مني أن أكمل الأغنية، فلم يكن أمامي إلا أن أوافق على طلبه خاصة أن الأغنية تسرد تفاصيل قصة حبه ووردة.

أشار حمزة إلى أن الفنانة نجاة فوجئت أن الأغنية ستغنيها وردة، فعاتبتني على ذلك، وكان تصالحي مع نجاة عبر أغنية "يا خسارة نسي".

قدم حمزة عديد من الأغاني التي تغنت بها الفنانة وردة والتي منها "العيون السود"، وحكايتي مع الزمان"، و"بلاش تفارق"، "مالي طب وأنا مالي" وتمثل هذه الأغنيات أحد أبرز الأغنيات التي عرفت بها وردة طريقها إلى جمهور الطرب في مصر.

فشلوا الذين حاولوا الوقيعة بين وردة وعبد الحليم

أشار محمد حمزة إلى أن هناك العديد من الأشخاص حاولوا الوقيعة بين وردة وعبد الحليم حافظ، وذكر حمزة واقعة حفلة “قارئة الفنجان“ التي حدث فيها أن غضب عبد الحليم حافظ من الجمهور الذين أصروا على مقاطعته بالتصفير، وقد حاول أحد الاشخاص الوقيعة بين عبد الحليم ووردة، فقال لحليم إن السبب وراء ما حدث في الحفلة وراءه ”وردة”، وهذا غير حقيقي ورفضه عبد الحليم بشكل عملي حيث ذهبنا بعد الحفلة إلى بيت بليغ، وتابع حمزة أن أغنية "أي دمعة حزن لا" لعبد الحليم حافظ لحنت أغلبها في بيت وردة وبليغ.