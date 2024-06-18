الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علي صبحي: شخصية كوريا في"ولاد رزق" من وحي الخيال

علي صبحي
علي صبحي

قال الفنان علي صبحي، إنه سعيد بتجربة فيلم ولاد رزق التي تعتبر بمثابة تحدي جديد بالنسبة له، لافتًا إلى أنه حاول أن يبتكر شخصية كوريا خلال الأحداث بشكل مختلف وجديد.

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وأضاف لـ"الدستور" : “عرضت على المخرج طارق العريان تفاصيل الشخصية وطريقتها المختلفة، وقد تحدث معي حول تخوفه منها”، لافتًا إلى أنه جربها في أولى المشاهد ووجد إقبالا كبيرا وموافقة من قبل العريان وبعدها قام بجعل الشخصية كما ظهرت في العمل.

علي صبحي يكشف كواليس شخصية كوريا 
وأشار إلى أن الشخصية كانت مرسومه قبل سفره للتصوير بنسبة كبيرة، لكن مع التصوير تغيرت بشكل كبير وتطورت إلى النحو الذي ظهرت خلاله في العمل، لافتًا إلى أن شخصية كوريا لم يرها من قبل وهي ليست شخصيته الحقيقية لكنها من وحي الخيال بشكل كلي.

قصة فيلم ولاد رزق 3
وتبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات من انفصال الإخوة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على "ولاد رزق"، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى؛ حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3- القاضية
"ولاد رزق 3- القاضية" بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

 

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