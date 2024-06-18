الخدمات الطبية تفتح باب القبول بمعهد تمريض الكهرباء 2024.. تعرف على الشروط

أعلن معهد القمة للتمريض التابع لشركة الخدمات الطبية التابعة للشركة القابضة لكهرباء مصر، عن فتح باب القبول دفعة جديدة من الفتيات للعام الدراسي 2024-2025 من يوم الأربعاء الموافق 3 يوليو المقبل ولمدة أسبوعين.

وحدد المعهد مجموعة من الشروط والقواعد لقبول الفتيات وهي:

1- الحصول على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في ذات عام التقديم مع دراسة اللغة الإنجليزية لغة أولى أو ثانية.

2- أن تكون المتقدمة من أبناء محافظة القاهرة وحاصلة على شهادة الإعدادية من نفس المحافظة.

3- المتقدمة مصرية الجنسية وحسنة السير والسلوك.

4- ألا تكون المتقدمة متزوجة ولا يسمح لها بالزواج خلال سنوات الدراسة بالمعهد.

5- القبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة، وتحديد الحد الأدنى بعد الانتهاء من أعمال التنسيق.

6- عدم النقل نهائيا من مدرسة لأخرى طوال فترة الدراسة، وعدم النقل من محافظة لأخرى.

7- إقرار على ولي الأمر بأن الطالبة لا تعتبر مقبولة إلا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق وإعلان النتيجة.

8- تعهد على الطالبة وولي الأمر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل.

9- ضرورة اجتياز الاختبارات الأتية: اختبار الإملاء في اللغة العربية، واختبار في اللغة الإنجليزية، واختبار القدرة على التعامل مع الحاسب الآلي.

كما يتم عقد اختبار للقدرات وكشف الهيئة والاختبار الشخصي ويشمل (اختبار نفسي – قوة الملاحظة – اللباقة في الحديث– سرعة الاستجابة ورد الفعل– مهارات التواصل– المعلومات العامة– الخلو من العيوب الخلقية التي تؤثر في عملها- المظهر العام – سلامة النطق– التناسق بين الطول والوزن).

ثم اجتياز الكشف الطبي ويشمل (كشف نظر– كشف باطني– اختبار مخدرات – كشف لياقة طبية للوظيفة)، على أن يوقع الكشف الطبي للطالبات المقبولين فقط وذلك بعد اجتياز جميع الاختبارات السابقة.

10- أيام التقديم للعام الدراسي 2024-2025 حسب المجموع.

11- المصاريف الدراسية للصف الاول لهذا العام 15 ألف جنيه.

12- رسوم سحب ملف التقديم 1500 جنيه.

الأوراق المطلوبة:

- استمارة نجاح لإتمام التعليم الأساسي لسنة 2024.

- بيان نجاح الصف الأول والثاني الإعدادي.

-بيان تدرج للمرحلة الابتدائية.

-شهادة ميلاد كمبيوتر بعلامة مائية.

-شهادة حسن سير وسلوك بالدمغة من المدرسة الإعدادية.

-شهادة بأن الطالبة من أبوين مصريين.

-شهادة إدارية بأن الطالبة غير متزوجة.

-صورة شخصية حديثة وعليها اسم الطالبة.

-صورة بطاقة ولي الأمر مع المطابقة مع الأصل.

- ملف التقديم (يباع بمقر المعهد).

- دوسيه كبسولة للأوراق.

- دمغات (مهن تعليمية + نقابة تمريض).

