الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

كولر يدرس عرض «زد» بضم قندوسى مقابل زيكو والعش.. والأهلى يطلب حكامًا أجانب للقمة

كولر
كولر

تدرس لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، بالتنسيق مع محمود الخطيب، رئيس نادى الأهلى، والسويسرى مارسيل كولر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، اللجوء للصفقات التبادلية لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، نظرًا لوجود عدد كبير من لاعبى الأهلى المعارين لأندية أخرى، وفى ظل عدم قناعة المدير الفنى ورفضه عودة كثير منهم بنهاية الموسم الحالى. وقال مصدر بالنادى إن لجنة التخطيط استغلت وصول عرض من فريق «زد إف سى» لاستعارة أحمد قندوسى، لاعب الفريق المعار لفريق سيراميكا، الذى رفضت إدارة الأهلى تجديد إعارته، بعد تعثر مفاوضات ضم حارس سيراميكا محمد بسام، ليكون خليفة محمد الشناوى فى الأهلى.

وأشار المصدر إلى أن اللجنة رشحت ثنائى «زد»: مصطفى زيكو، جناح الفريق، ومصطفى العش، المدافع، للدخول فى صفقة تبادلية مقابل رحيل «قندوسى» نهاية الموسم الحالى إلى «زد»، موضحًا أن «كولر» طلب مهلة لدراسة العرض وإبداء الرأى الفنى.

على صعيد آخر، عقد «كولر» جلسة خاصة مع الدكتور أحمد جاب الله، رئيس الجهاز الطبى، للوقوف على مستجدات إصابة المهاجم الفلسطينى وسام أبوعلى، ومدى جاهزيته للمشاركة فى لقاء الزمالك المقبل فى الدورى.

وكشف المصدر عن أن طبيب الأهلى أكد لـ«كولر» أن اللاعب يتعافى بشكل ملحوظ، وهناك احتمالية كبيرة لأن يلحق بلقاء القمة، الثلاثاء المقبل.

من ناحية أخرى، بدأت إدارة الكرة بنادى الأهلى برئاسة «الخطيب» فى مخاطبة اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة من أجل تعيين طاقم حكام أجنبى لمباراتى الفريق أمام الزمالك وبيراميدز فى الدورى.

وأكدت إدارة القلعة الحمراء تحملها مصاريف طاقم التحكيم خلال المباراتين، خاصة بعد أن أصدر الزمالك بيانًا يعلن فيه عن استيائه من أداء التحكيم فى آخر ٤ مباريات له بالدورى، آخرها خسارته من المصرى بنتيجة ١-٢.

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