الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

وزير خارجية إسرائيل: الجيش اقترب بشدة من تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله

وزير خارجية اسرائيلي
وزير خارجية اسرائيلي

أعلن وزير خارجية إسرائيل ، اليوم الثلاثاء، ان جيش الاحتلال الإسرائيلي اقترب بشدة من تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله.

وقال وزير خارجية إسرائيل، إنه سيتم تدمير لبنان إذا اندلعت حرب شاملة، متعهدا بإعادة الأمن إلى السكان في الشمال.

تدمير حزب الله 

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قال وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس يوم الثلاثاء، إنه سيتم تدمير حزب الله المدعوم من إيران في حالة نشوب حرب شاملة، مع تصاعد التوترات على حدودها المشتركة مع لبنان بعد تبادل إطلاق النار بين الجماعة والقوات الإسرائيلية في الأسابيع الأخيرة.

وقال: نحن قريبون جداً من اللحظة التي سنقرر فيها تغيير قواعد اللعبة ضد حزب الله ولبنان. وقال كاتس، بحسب بيان صادر عن مكتبه: في حرب شاملة، سيتم تدمير حزب الله وسيتعرض لبنان لضربة قوية.
 

انتقادات شديدة لإدارة بايدن 

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وجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو انتقادات شديدة لإدارة بايدن في مقطع فيديو مسجل مسبقًا تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء.

وقال رئيس الوزراء إنه أخبر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال رحلة الأخير إلى إسرائيل الأسبوع الماضي أنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية بحجب الأسلحة والذخائر عن إسرائيل.

وقال نتنياهو: إن إسرائيل، أقرب حلفاء أمريكا، التي تقاتل من أجل حياتها، تقاتل ضد إيران وأعدائنا المشتركين الآخرين. 

وأضاف: أكد لي الوزير بلينكن أن الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه الاختناقات. آمل بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال. ينبغي أن يكون الأمر كذلك.

وقالت وزارة خارجية كوسوفو، إن مواطني كوسوفو وإسرائيل سيتمكنون من زيارة الدولة الأخرى بدون تأشيرة بعد توقيع اتفاق بين الحكومتين يوم الثلاثاء.

وتم التوقيع على اتفاقية الإعفاء من التأشيرة في عاصمة كوسوفو بريشتينا من قبل وزير الداخلية الإسرائيلي الزائر موشيه أربيل ووزيرة خارجية كوسوفو دونيكا جيرفالا.
 

وزير خارجية إسرائيل إسرائيل لبنان احتلال جنوب لبنان جماعة حزب الله

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