الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الشوط الأول.. تعادل سلبي بين الأهلي والاتحاد

الاهلي
الاهلي

حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول، من لقاء الأهلي والاتحاد السكندري المقام مساء اليوم في بطولة دوري نايل.


في الثواني الأولى سدد بواتنج مهاجم الاتحاد كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي بسهولة.

وكان أول رد للأهلي بانفراد من كهربا بالدقيقة 10 من الجناح الأيمن، لكنه أرسل عرضية خاطئة مرت أمام مرمى المهدي سليمان.


وفي الدقيقة 13، أحمد عبد القادر مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أمسك بها حارس الاتحاد مهدي سليمان على مرتين من يمين مرماه.


وأضاع كهربا انفراد بالدقيقة 19 بعدما لم يستغل الكرة بشكل مثالي أمام المهدي سليمان، الذي تصدى للكرة، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات.

 

وبالدقيقة 30، أرسل أحمد عبد القادر كرة عرضية من يسار منطقة الجزاء قابلها كهربا بتسديدة من يسار منطقة الجزاء مرت بعيدة عن القائم الأيمن.


وفي الدقيقة 31، ركلة ركنية للأهلي من جهة اليمين نفذها حسين الشحات بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها أحمد عبد القادر برأسية من على القائم القريب أكملها رامي ربيعة برأسية اخرى ابعدها مدافع الاتحاد لركنية من جهة اليمين.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة من كولر أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط وسط الملعب: إمام عاشور - مروان عطية -أكرم توفيق 

وفي خط الهجوم: أحمد عبد القادر- محمود كهربا  - حسين الشحات. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل 

تُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في جدول دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 16 جولة من المسابقة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الاتحاد السكندري، بقيادة المدرب طارق العشري، حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 جولة من المسابقة حتى الآن.

 

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