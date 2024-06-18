وفاة ثاني حالة من الوادى الجديد أثناء أداء مناسك الحج

توفيت منذ قليل ثاني حالة من حجاج الوادى الجديد أثناء أداء مناسك الحج بالمملكة العربية السعودية وهى لسيدة تدعي وفاء فوزي خضر حسانين بعد وقوفها بعرفات وكانت تعمل معلمة بمدرسة العاشر من رمضان بمدينة موط بمركز الداخله وتم دفنها بمقابر مكة المكرمة.

وكانت وفاء قد فقدت منذ ثلاثة أيام وظل أهلها، وأهالى الوادى الجديد في رحلة بحث كبيرة عنها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الي ان تم ابلاغهم اليوم بخبر وفاتها بعد ان شعرت بالتعب عقب وقوفها على عرفات.

وقال محمد صبحي أحد أقارب الحاجة وفاء إنها تغيبت من ثلاثة أيام وتركت تليفونها المحمول ومتعلقاتها حسب رواية اصدقائها في الفوج وتاهت وسط الزحام الشديد، واكظ صبحي ان عائلاتها تواصلت مع اكثر من شخص ببعثة الحج وتم نشر صورتها على جميع جروبات المملكة العربية السعودية وجروبات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حتي ابلغنا احد الاصدقاء انها متواجدة في احدي المستشفيات وفي حالة اعياء حتي لفظت انفاسها الاخيرة اليوم .

وأضاف صبحي أنها كانت خير مثال للمعلمة القديرة والأم الحنونة وكانت تتمنى حج بيت الله حتى استجاب لها رب العالمين بالحج حتى نهايته.

وفاة حاج بعرفات من الوادي الجديد

توفي الحاج عبدالفتاح عكاشة من قرية تنيدة مركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، أثناء أداء مناسك الحج بالأراضي المقدسة، حيث شعر بإعياء وهو على جبل عرفات وجرى نقله إلى مستشفى عرفات لتلقي العلاج اللازم ولفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى.

وقال محمود مبارز ابن قرية تنيدة وأحد جيران المتوفى، إن الحاج عبد الفتاح توفي بملابس الإحرام وكانت أمنيته الأخيرة قبل سفره أن يتوفاه الله في الحج، واستجاب الله سبحانه وتعالي لدعوته وتوفي وهو يؤدي مناسك الحج، ولفظ أنفاسه الأخيرة في مستشفى بعرفات، مرتديًا ملابس الإحرام وكان ملتقط صورة تذكارية له قبل وفاته بملابس الإحرام.

وأكد ياسر عبد الفتاح عكاشه، نجل المتوفي، أن له ثلاث أشقاء آخرين وكانوا ينتظرون عودة والدهم سالما من الحج الكبير ليحتفلوا معه بعودته وبتحقيق أمنيته، فكان دائما يدعي أن يمن الله عليه بفريضة الحج، مؤكدا أنه سيتم دفن والده في السعودية بعد الانتهاء من استخراج تصريح الدفن، وأن أبنائه وأهله استقبلوا خبر وفاته بالصبر والسكينة، وسيقام له عزاء أمام منزله بقرية تنيدة اليوم الثلاثاء.