بلينكن: شحنة القنابل الأمريكية لإسرائيل في مرحلة المراجعة ومخاوف على سكان غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي ووفقا لما نقلته وكالة رويترز: “إن بلاده تحاول تضييق الفجوات في محادثات وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

حرب غزة

وقال بلينكن: “حماس تواصل رفع سقف مطالبها، وحول الدعم العسكري الأمريكي لإسرائيل، مضيفا أن واشنطن لا تزال تراجع شحنة قنابل كبيرة لإسرائيل بسبب مخاوف من إمكانية استخدامها في مناطق ذات كثافة سكانية عالية.

وأردف بلينكن: "نحن قلقون إزاء استخدام قنابل تزن 2000 رطل في مناطق مأهولة من غزة".

نتنياهو: إرسال المزيد من الأسلحة الأمريكية لإسرائيل يساعد في إنهاء حرب غزة



يأتي هذا فيما قال رئيس الوزراء الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو" في مقطع فيديو باللغة الإنجليزية نشرته صحيفة تايمز أوف اسرائيل اليوم الثلاثاء: “عندما كان وزيرالخارجية الأمريكي بلينكن هنا مؤخرًا في إسرائيل، أجرينا محادثة صريحة، وقلت إنني أقدر بشدة الدعم الذي قدمته الولايات المتحدة لإسرائيل منذ بداية الحرب”.

الدعم الأمريكي لأسرائيل

وأضاف: "لكنني قلت أيضًا شيئًا آخر، قلت إنه من غير المعقول أن تقوم الإدارة في الأشهر القليلة الماضية باحتجاز أسلحة وذخائر لإسرائيل".

ويقول نتنياهو: “أكد لي الوزير بلينكن أن الإدارة تعمل ليل نهار لإزالة هذه الاختناقات”، "أتمنى بالتأكيد أن يكون هذا هو الحال، يجب أن يكون الأمر كذلك."

ويقول رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو أيضًا إن المزيد من الأسلحة الأمريكية ستساعد في إنهاء الحرب بسرعة أكبر – وهو أمر يتطلع الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى تحقيقه، خاصة مع المنافسة الانتخابية الصعبة الجارية.

وتابع بنيامين نتنياهو: “خلال الحرب العالمية الثانية، قال [زعيم المملكة المتحدة ونستون] تشرشل للولايات المتحدة: أعطونا الأدوات، وسوف نقوم بالمهمة”، "وأنا أقول، أعطونا الأدوات وسننهي المهمة بشكل أسرع بكثير."