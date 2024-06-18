الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

السيطرة على حريق بمزرعة دواجن فى الجيزة

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق - أرشيفية

تمكن رجال الحماية المدنية بالجيزة، من السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بمنطقة الواحات البحرية، دون وقوع إصابات.

كانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بنشوب حريق داخل مزرعة دواجن بمنطقة الواحات البحرية، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بعدد من سيارات الإطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات بشرية بينما نفق 4 آلاف كتكوت.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

رجال الحماية المدنية حريق بمزرعة دواجن حريق غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة

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