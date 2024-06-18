الثلاثاء 18 يونيو 2024
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خطوة بخطوة.. طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

طريقة عمل الرقاق
طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

ننشر طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة حيث تحتفل ربات البيوت بعيد الأضحى 2024 وتبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.

طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة 

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التي تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهي من أشهر الأكلات الرئيسية التي تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.

ويستعرض الدستور في التقرير التالي طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة  فتابعونا.

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طريقة عمل الرقاق الناشف باللحمة المفرومة


طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة

مكوّنات الرقاق الطري باللحمة المفرومة:

الرقاق: 10 ورقات رقاق طري.
اللحم المفروم: نصف كيلو لحم مفروم ناعم.
البصل: 1 ثمرة بصل متوسطة.
القرفة: 1 ملعقة صغيرة قرفة.
الجنزبيل البودرة: نصف ملعقة صغيرة جنزبيل بودرة.
البهارات المشكلة: نصف ملعقة كبيرة بهارات مشكلة.
جوزة الطيب: ربع ملعقة صغيرة بشر جوزة الطيب.
الفلفل الأسود: 1 ملعقة صغيرة فلفل أسود.
الثوم: 2 فص ثوم مهروس.
دبس الرمان: 1 ملعقة دبس رمان.
ملح: حسب الرغبة.
صنوبر او لوز محمر.
السمن: نصف كوب سمن سائح.
الشوربة: 4 كوب شوربة ساخنة.

 

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طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في عيد الأضحى 2024

 


طريقة عمل الرقاق الطري باللحمة المفرومة


خطوات تحضير الرقاق الطري باللحمة المفرومة

 

الخطوة الأولى:


نقوم باشعال النار ونضع فى الأناء 2 ملعقة سمن أو زيت، نضيف بوضع بصلة مقطعة قطع صغيرة ونقلب.

الخطوة الثانية:


نضيف 2 فص ثوم مهروسين ونقلب ثم نضع اللحمة المفرومة ومعها جميع البهارات ونقلب.

الخطوة الثالثة:


نرش الملح ودبس الرمان وصنوبر او لوز محمر  و نقلب.

الخطوة الرابعة:


نقوم بوضع الرقاق فى الشوربة ونرسهم فى الصينية ونضع بين كل طبقة وطبقة سمن.

الخطوة الخامسة:


نضع خمسة طبقات رقاق ثم نضع اللحمة المفرومة ونغطى ب الأوراق الخمسة الباقية وكذلك بين كل طبقة وطبقة نضع سمن.

الخطوة السادسة:


نقوم بقطع الأطراف الزئدة عن الصينية ونقوم بتقطيعها مربعات او مثلثات حسب الرغبة ثم نخبزها في الفرن على درجة 200 حتى يحمر الوجه.

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طريقة عمل الرقاق باللحمة المفرومة في عيد الأضحى 2024

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