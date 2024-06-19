الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خطوة بخطوة.. طريقة عمل الكبدة الجملى بطريقتين مختلفتين

الكبدة
الكبدة

تحتفل ربات البيوت بعيد الأضحى 2024 وتبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.

 

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل الكبدة الجملي في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التي تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهي من أشهر الأكلات الرئيسية التي تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.

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تعرفي على طريقة عمل الكبدة

ويستعرض الدستور في التقرير التالي طريقة عمل الكبدة الجملي فتابعونا.

 

الطريقة الأولى لعمل الكبدة الجملي:

مقادير عمل الكبدة الجملي:

كبدة.
زيت نباتي.
فلفل أسود.
بصل.
ثوم.
خل.
ماء.
فلفل حار مقطع.
كرات.
ملح حسب الرغبة.
شطة  حسب الرغبة.
كزبرة.
كمون.
زعتر.
بقدونس  للتقديم.


طريقة عمل الكبدة الجملي:

الخطوة الأولى:


فى طاسة بها القليل من الزيت أو السمن على النار ضعي البصل ثم الثوم والفلفل الحار وقلبيهم جيدا

الخطوة الثانية:


ضعي بعض الخل على ماء مغلي في وعاء جانبي وتوضع فيه الكبدة حتى يتم تنقيتها ثم تترك لعدة ثواني حتى يفتح لونها قليلًا ثم تقطع الكبدة شرائح طولية وتوضع فى طاسة ساخنة بها زيت أو سمنة حسب الرغبة.

الخطوة الثالثة:


ضعي الكرات وشرائح الفلفل الأخضر والفلفل الحار حسب الرغبة ثم الملح والفلفل الأسود والكمون والكزبرة الجافة والبهارات ثم الزعتر وقلبيهم جيدا ويمكن إضافة المزيد من الشطة المطحونة.


الخطوة الرابعة:


ضعي الكبدة الجملي والبصل والخضروات الموجودة فى الطاسة فى طبق التقديم مع القليل من الصوص  وزينيها ببعض البقدونس المفروم وبالهنا والشفا.

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طريقة عمل الكبدة.. من الوصفات السهلة التي يمكن إعدادها في البيت

طريقة عمل الكبدة الجملي بالطماطم:

مقادير عمل الكبدة الجملي بالطماطم:

1 كيلو شرائح كبدة  مقطعة بالطول
2 كوب مكعبات طماطم.
1 كوب شرائح فلفل رومي اخضر.
2 كوب بصل ابيض مقطع مكعبات.
5 ملاعق كبيرة زيت نباتي.
3 ملعقة كبيرة ثوم مفروم.
فلفل اخضر حار.
فلفل احمر حار.
ملعقة متوسطة بهارات مشكلة.
نصف ملعقة صغيرة كركم.
نصف ملعقة صغيرة بابريكا.
نصف ملعقة صغيرة ثوم بودر.
2 مكعب مرقة.
ربع ملعقة صغيرة كمون.
ملح حسب الرغبة.
نصف ملعقة كبيرة فلفل اسود.


طريقة عمل الكبدة الجملي بالطماطم:

الخطوة الأولى:


في طاسة بها سمنة حمري البصل والثوم في الزيت ثم يضاف رشة من الفلفل الاسود و تتبل الكبدة ببودرة الثوم والكركم والبهارات والبابريكا.

الخطوة الثانية:


نقوم بإضافة الفلفل الأخضر ثم اضافة الفلفل الحار الاحمر والاخضر ثم اضافة كل التوابل والكمون ونقلبهم جيدا ثم نقوم بإضافة الطماطم وتقلب جيدا.


الخطوة الثالثة:


قومي بإضافة الكبدة وتشوح جيدا ويضاف مكعبين من الزبدة وتترك حتى تمام النضج وتقدم الكبدة بالطماطم ساخنة وبالهنا والشفا.

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