بطريرك الروم الملكيين الكاثوليك يفتتح السينودس السنوي فى دورته العادية

افتتح غبطة البطريرك يوسف العبسي، بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك، أعمال سينودس أساقفة الكنيسة البطريركية للروم الملكيين الكاثوليك، الذي يقام في الفترة من السابع عشر، وحتى الحادي والعشرين من الشهر الجاري، وذلك بالمقر البطريركي، بالربوة.

يشارك في أعمال السينودس البطريركي سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والأسقف المعاون في بطريركية أنطاكيا، ومطارنة الشرق الأوسط، وبلدان الانتشار، بالإضافة إلى الآباء العامّين، رؤساء الرهبانيّات.

واستهل المشاركون يومهم الأول برياضة روحية، ثم تم عرض جدول أعمال السينودس ببنوده المتعلقة بمتابعة مسيرة سنة اليوبيل التذكارية، والأوضاع في الإيبارشيات، وتنشئة وإعداد الكهنة، وتأمين الخدم الرعوية والروحية في بلاد الانتشار، حيث لا يوجد بعد إيبارشيات، والمجمع الذي سيعقد في روما حول السينودسيّة. يستحوذ على الجدول في جزئه الأكبر العمل، من أجل إنهاء تحديث الشرع الخاص للكنيسة.

في سياق متصل، اختتمت مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

يقام المؤتمر في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "جَدِّدْ أَيَّامَنا كما كانَت في القِدَم. (مراثي إرميا ٢١:٥)".

يشارك في المؤتمر القمص الدكتور يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، وخدام وخادمات مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب، وعدد كبير من خدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى الأب جورج عظة الذبيحة الإلهية حول "أهمية الصلاة والتأمل الشخصي في حياتنا"، أعقبها، فقرة الترانيم الروحية.

تلا ذلك، المحاضرة التكوينية الرابعة، ألقاها الأب يونان بعنوان"اليوبيل في العهدين القديم والجديد".