الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

جهاز تنمية "15 مايو" يجرى أعمال صيانة شاملة لبعض روافع المياه والمحطات بالمدينة

جهاز تنمية مدينة
جهاز تنمية مدينة 15 مايو

أجرى جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، أعمال صيانة شاملة لبعض روافع المياه والمحطات بالمدينة خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك 2024.  

ووفق بيان صادر عن الجهاز جاء فيه أن الأعمال في ضوء توجيهات المهندس علي سعد رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، والمهندس سيد الشافعي نائب رئيس الجهاز بالعمل على رفع كفاءة كافة الروافع والمحطات بالمدينة من خلال عمل صيانة شاملة، والتأكيد على دخول جميع الوحدات بالمحطات بكفاءة وبكامل طاقتها خلال أيام العيد.


وأشار المهندس سيد الشافعى نائب رئيس الجهاز، إلى أنه قام بالمرور على جميع أعمال الصيانة الشاملة لكافة الروافع والمحطات بالمدينة للوقوف على حالة الأعمال، وأفاد بأنه تم دخول الوحدة الثالثة للخدمة برافع المشروع الأمريكي بعد إجراء الصيانة اللازمة لها وضبط الاتزان للمجموعة المتحركة وكذا رفع كفاءة الوحدة الرابعة برافع المشروع الأمريكي وإجراء الصيانة اللازمة لها، وذلك بواسطة أطقم الصيانة تحت أشراف المهندس- أحمد رجب عبدالرحمن مدير الكهروميكانيكك بالمدينة.
وأضاف الشافعي، بأنه تم عمل صيانة شاملة لإحدى طلمبات رافع الخزان العالي بمج ٢٤ ودخولها الخدمة، موجها الشكر لكافة العاملين والأطقم الفنية بالروافع والمحطات على المجهودات التى بذلت على مدار الأيام السابقة.

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