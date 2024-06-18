خبير علاقات دولية: استخدام وتطوير السلاح النووى ساهم فى ردع النووى خلال الحروب

كشف الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية، عن تهديدات حزب الناتو باستخدام السلاح النووي مجددًا.

قال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن كل من الناتو وروسيا يعودان لتبادل الاتهامات والتهديدات بلغة السلاح النووي، موضحًا أن استخدام وتطوير السلاح النووي ساهم في ردع النووي في الحروب.

وأضاف أن الحرب النووية بين الأطراف تعني الفناء للبشرية والكرة الأرضية، وبالتالي توازن الرعب النووي تثبب في تجنب الصدام.

وأشار إلى أنه في المرحلة الحالية والحرب الباردة الجديدة لم يعد هناك قواعد للعبة، بسبب تشبس أمريكا بالقطب الأوحد في العالم ويرفض ظهور روسيا والصين في الخريطة العالمية.