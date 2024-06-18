وفاة الحالة الـ 11 من الفيوم أثناء تأدية مناسك الحج

توفي الحاج غزال عبدالسميع اللهيبي من قرية المظاطلي بمركز طامية بمحافظة الفيوم، أثناء تأديته فريضة الحج بالمملكة العربية السعودية، ليكون الحالة الحادية عشرة للأشخاص اللذين توفوا بملابس الإحرام من أبناء المحافظة.

ونعى أهالي قرية المظاطلي الفقيد عبر حساباتهم على وسائل التواصل الإجتماعي فيس بوك داعين له بالرحمة والمغفرة.

وفيما سبق شهدت الأراضي المقدسة بالمملكة العربية السعودية وفاة 10 من أبناء المحافظة أثناء أدائهم فريضة الحج حيث توفيت مها على من قرية الحامولي على جبل عرفات، وابن عمها الحاج عثمان سليمان، والحاجة سامية الشيمي، والحاج حسين مفرح من قرية فيدمين، والشيخ طه جلال من مدينة طامية، والحاج محسن ثابت من مدينة الفيوم والحاج فارس عبدالعال عطية من قرية الغرق التابعة لمركز اطسا، والحاجه هنية على عبدالظاهر، والحاجه الهام شاكر السيد، والحاجه هبه جلال السباعي مدرسة اقتصاد منزلي بمدرسة ابشواي الثانوية.

وكانت قد بدأ موسم الحج لبيت الله حرام حيث توافد العديد من الزوار لأداء مناسك الحج وكانت قد أعلنت الأرصاد الجوية عن ارتفاع شديد في درجات الحرارة بالأراضي المقدسة والتي تسببت في تدهور الحالات الصحية للعديد من الحجاج خاصة كبار السن.