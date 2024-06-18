20 دقيقة من زمن المباراة.. الأهلي يسيطر ويهدد مرمى الاتحاد

مرت 20 دقيقة من زمن مباراة الأهلي والاتحاد السكندري، ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نايل المقامة مساء اليوم الثلاثاء.

في الثواني الأولى سدد بواتنج مهاجم الاتحاد كرة من خارج منطقة الجزاء، تصدى لها محمد الشناوي بسهولة.

وكان أول رد للأهلي بانفراد من كهربا بالدقيقة 10 من الجناح الأيمن، لكنه أرسل عرضية خاطئة مرت أمام مرمى المهدي سليمان.



وفي الدقيقة 13، أحمد عبد القادر مر بشكل رائع يسار منطقة الجزاء ثم سدد كرة قوية أمسك بها حارس الاتحاد مهدي سليمان على مرتين من يمين مرماه.



وأضاع كهربا انفرادا بالدقيقة 19 بعدما لم يستغل الكرة بشكل مثالي أمام المهدي سليمان، الذي تصدى للكرة، بعد تمريرة رائعة من حسين الشحات.

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط وسط الملعب: إمام عاشور - مروان عطية -أكرم توفيق

وفي خط الهجوم: أحمد عبد القادر- محمود كهربا - حسين الشحات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل

تُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في جدول دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 16 جولة من المسابقة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الاتحاد السكندري، بقيادة المدرب طارق العشري، حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 جولة من المسابقة حتى الآن.