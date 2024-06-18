روسيا: الاتصالات بين موسكو وواشنطن على مستوى السياسة الخارجية تنخفض للحد الأدنى

أكدت وزارة الخارجية الروسية، أن الاتصالات بين موسكو وواشنطن على مستوى السياسة الخارجية تنخفض حاليا إلى الحد الأدنى؛ وذلك وفق نبأ عاجل أفادت به قناة “القاهرة الإخبارية”.

وفي سياق متصل، قالت الدكتور تمارا برو الباحثة في الشئون الآسيوية، إن زيارة الرئيس فلاديمير بوتين سواء إلى كوريا الشمالية أو فيتنام هي زيارتين مهمتين جدًا، وهما زيارة فيها رسائل سياسية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين وإلى كوريا الجنوبية أيضًا واليابان وإلى حلف الناتو.

وأضافت الباحثة في الشئون الآسيوية، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه الزيارة أيضًا تأتي بعد انعقاد قمة مجموعة السبع والمبادرة لتقديم مساعدات إلى أوكرانيا وشاهدنا مجيء الرئيس الأوكراني لحضور قمة مجموعة السبع، مشيرةً إلى أن هذه الزيارة تحمل دلالة رمزية ورسائل سياسية، دلالة رمزية للإشارة أن روسيا ما زالت قوية وأن أكبر دولتين منعزلتين في العالم كوريا الشمالية وروسيا بسبب العقوبات الغربية المفروضة على هذه الدول فروسيا ما زالت قادرة على أن تكون لاعبا قويا جدًا على المسرح العالمي.