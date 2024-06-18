اتحاد الكرة: الإيقاف مرفوع عن "الشيبي" بعد تقدمه بإستئناف ضد العقوبة

كشف مصدر مسئول داخل اتحاد الكرة، أنه سبق وتقرر رفع الإيقاف عن محمد الشيبي لاعب بيراميدز، وذلك فور تقدم اللاعب بإستئناف على عقوبة إيقافه 6 مباريات، وذلك يوم 2 يونيو الماضي للجنة الاستئناف باتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

وتابع المسئول الذي رفض ذكر اسمه، أن اتحاد الكرة أكد من قبل أحقية الشيبي في المشاركة مع ناديه بيراميدز في المباريات لحين الفصل في الأمر من قبل لجنة الإستئناف، وهذا ما أكده اتحاد الكرة في خطاب رسمي لنادى بيراميدز باستفساره عن هذا الأمر يوم 12 يونيو الماضي وبالتالي قرار محكمة "كأس" بإيقاف عقوبة اللاعب مطابق لقرار اتحاد الكرة لحين الفصل في الإستئناف المقدم من اللاعب.

أول تعليق من اتحاد الكرة على خطاب "كأس" بشأن إيقاف عقوبة الشيبي

وكان وليد العطار المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، كشف موقف مشاركة محمد الشيبى لاعب بيراميدز مع فريقه فى الدورى الممتاز، بعد قرار المحكمة الرياضية الدولية "كأس" بإيقاف العقوبة الموقعة على الشيبى من قبل اتحاد الكرة.

وأكد العطار، أن اللاعب من حقه المشاركة مع فريقه، بصرف النظر عن خطاب "كأس"، وذلك منذ تقدمه باستئناف على العقوبة الموقعة علية بالإيقاف 6 مباريات على خلفية لجوءه للمحاكم العادية فى أمر يخص كرة القدم.

وأوضح العطار، أن الخطاب الذى وصل اتحاد الكرة من "كأس" هو إيقاف مؤقت لعقوبة الشيبى بناءا على شكوى اللاعب، لحين الفصل فى العقوبة من قبل اتحاد الكرة وهو شق مستعجل فى مثل هذه الأمور.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، إيقاف عقوبة محمد الشيبي، ظهير أيمن فريق الكرة الأول بنادي بيراميدز، المفروضه عليه من اتحاد الكرة، والتي تنص على إيقافه لمدة 6 مباريات بسبب واقعة حسين الشحات لاعب الأهلي.

وأقرت كأس بأحقية الشيبي في اللجوء إلى القضاء المدني، للبت في واقعة الشحات ولاعب بيراميدز، لتلزم اتحاد الكرة برفع الإيقاف فورا عن الدولي المغربي.

وأصدرت كاس قرارا رفع الإيقاف عن الشيبي، بعد ٢٤ ساعة فقط من لجوء بيراميدز لها، للحفاظ على حقوق لاعبه، بعد تعرضه للإيقاف وتضامنا مع الدعوى التي رفعها محاميه ضد الجبلاية في الثاني عشر من يونيو الجاري.