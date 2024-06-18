الثلاثاء 18 يونيو 2024
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باحث: إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أي أهداف في حربها على رفح

محمد عبد الرازق
محمد عبد الرازق

كشف محمد عبد الرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، عن تخطيط اسرائيل للانتقال للمرحلة الثالثة من الحرب على قطاع غزة.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل لم تتمكن من تحقيق أي أهداف في حربها على رفح.

وأضاف أن اسرائيل قد أخفقت في تحقيق كل أهدافها المرسومة سواء من حيث القضاء على حركة حماس سواء سياسيًا أو عسكريًا، موضحًا أن الاحتلال الاسرائيلي يخطط للانتقال للمرحلة الثالثة من العدوان علي غزة.

وأشار إلى أن اسرائيل تصور كل مرحلة من مراحل الهجوم علي أنها مرحلة حاسمة في تحقيق أهدافها بداية من خان يونس وصولًا لمنطقة رفح.

محمد عبد الرازق قطاع غزة رفح اكسترا نيوز

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