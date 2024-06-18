خطوة بخطوة.. طريقة عمل المبكبكة باللحمة

ننشر طريقة عمل المبكبكة باللحمة حيث تحتفل ربات البيوت بعيد الأضحى 2024 وتبحث عن وصفات الأطعمة التي تتماشى احتفالا بتلك المناسبة الدينية العظيمة.

طريقة عمل المبكبكة باللحمة

وتبحث الكثير من النساء عن طريقة عمل المبكبكة باللحمة في عيد الأضحى 2024 لأنها من أكثر الوصفات التي تحب ربات البيوت أن تقدمها لأسرهن فهي من أشهر الأكلات الرئيسية التي تقدم على السفرة المصرية احتفالا بعيد الأضحى 2024.



طريقة عمل المبكبكة باللحمة

ويستعرض الدستور في التقرير التالي طريقة عمل المبكبكة باللحم فتابعونا.



الطريقة الأولى لعمل المبكبكة باللحمة:

مقادير عمل المبكبكة باللحمة:

البصل: بصلة متوسط الحجم مفرومة.

الثوم: 2 فص ثوم.

فلفل أسود.

زيت.

الفلفل الحار: 2 ثمرة فلفل أخضر أو أحمر حار.

الشطة: ملعقة صغيرة شطة.

اللحم: لحم ضاني حسب عدد الأفراد.

المكرونة: 2 كيس مكرونة خواتم.

الصلصة: 4 ملاعق كبيرة صلصة.

الطماطم: 2 حبة طماطم مقطعة.

ملح.

فلفل اسود.

ماء.

طريقة عمل المبكبكة باللحمة:

الخطوة الأولى:



نضع قدر على النار، ونضيف له الزيت ونتركه حتى يسخن.

الخطوة الثانية:



ثم نضيف البصل والثوم للزيت ونقلب إلى أن يذبل.

الخطوة الثالثة:



نضيف اللحم ونقلب حتى يتغير لونه.

الخطوة الرابعة:



بعدها نضيف الطماطم المعجون والشطة والملح إلى اللحم ونقلب جيدا.

الخطوة الخامسة:



نضع الماء إلى أن تتغطى كمية اللحم ونقلب جيدا، ونترك المزيج يغلي.

الخطوة السادسة:



ونضيف الطماطم المقطع له وقرون الفلفل الحار.

الخطوة السابعة:



نترك الخليط على نار هادئة حتى ينضج اللحم، ثم نزيد كمية الماء ونتركه حتى تغلي مرة ثانية.

الخطوة الثامنة:



نضيف المكرونة ونترك الخليط حتى تنضج المكرونة.



الخطوة التاسعة:



ثم نرفعها من على النار وتقدم المبكبكة ساخنة.

طريقة عمل المبكبكة بدون لحم:

مكونات المبكبكة بدون لحم:

المكرونة: نصف كيلو مكرونة.

الصلصة: 8 ملاعق كبيرة صلصة طماطم.

الماء: لتر ماء.

البطاطس: 2 ثمرة بطاطس مقطعة مكعبات.

الجزر: 2 ثمرة جزر مقطعة مكعبات.

البصل: 2 ثمرة بصل مقطعة مكعبات.

البسلة: كوب بسلة.

الفلفل الحار: 2 ثمرة فلفل اخضر حار.

الكركم: 2 ملعقة كركم.

ملح.

فلفل أسود.

بهارات لحمة.

طريقة عمل المبكبكة بدون لحم

الخطوة الأولى:



يشوح البصل والفلفل ويقلب ثم البطاطس والجزر، ويقلب معا ثم نضيف الصلصة والماء بعد ذلك.

الخطوة الثانية:



وتترك تغلى 10 دقائق ثم يضاف المكرونه والبسلة، مع مراعاة تقليبها كل دقيقة لمنع الالتصاق ببعضها.



الخطوة الثالثة:



ونتركها على النار مع التقليب حتى تنضج، مع ملاحظة أنها تكون بها بعض الصوص وليست جافة، وتقدم ساخنة.

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