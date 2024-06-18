الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الناقد مالك خوري ناعيا خميس خياطي: "الفراغ الذي تركته كبيرا"

خميس خياطي
خميس خياطي

أثار نبأ رحيل الناقد والكاتب السينمائي التونسي خميس خياطي، موجة من الحزن في الوسط السينمائي المصري، نظرا لعلاقات الصداقة المتينة والعميقة التي ربطت بين خياطي والسينمائيين المصريين.

 

الناقد مالك خوري ينعى خميس خياطي

نعى الناقد الفني، الدكتور مالك خوري، مدير قسم الثقافات البصرية بالجامعة الأمريكية في القاهرة، الناقد التونسي خميس خياطي، والذي غادر عالمنا قبل ساعات عن عمر ناهز السابعة والسبعين، بعد رحلة حافلة بالعطاء والإبداع النقدي والفني.

 

وقال “خوري”عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “ما يمثله خميس خياطي، العربي التونسي الأصيل، والباحث والناقد والمثقف السينمائي العضوي بكل ما في الكلمة من معنى، هو أكبر بكثير مما يمكن تلخيصه بنبذة تودع هذا الصرح السينمائي العربي الكبير”.

 

وأضاف: “يكفي القول إنه من أوائل العرب، إذا لم يكن الأول، ممن اختاروا طريق دراسة أبحاث ونظريات النقد السينمائي المتخصص على مستوى الدكتوراه وفي عرين البيئة الأهم في العالم في هذا المجال خلال تلك الفترة، (باريس)، والتي ساهمت بوضع البذور التأسيسية الأكثر صلابة وعمقا للتنظير السينمائي المعمق. هناك دافع خياطي عن أطروحته التي كانت الأولى في العالم عن المخرج المصري صلاح أبو سيف”.

 

وتابع “خوري” عن خميس خياطي: “ساهم بنشر مقابلات وتحاليل نقدية موسعة مع أهم مبدعي السينما في القرن العشرين في العالم، من جودار إلى بونويل إلى جيتينو إلى فلليني إلى بازوليني، إلى تقريبا كل مبدعي السينما الطليعيين في عالمنا العربي”.

 

واختتم: “وهو كان من الرعيل الأول (مع الرائد الراحل طاهر الشريعة) الذي حرص على دعم الجهود لتأسيس ثم تطوير مهرجان قرطاج السينمائي إلى ربما أهم مهرجان سينمائي في العالم العربي، خصوصا لناحية الحرص على جعله مهرجانا للسينما الطليعية وسينما التعبير عن الأصوات المهمشة في السينما والعربية منها على وجه الخصوص”.

 

واستطرد: "كان محبا حقيقيا للسينما، ولكنه كان أيضا فنانا محبا للإنسان. ولذلك لم ينمق خميسي أفكاره ومواقفه وكتاباته تجاه العالم الذي يعيش فيه. فجاءت مساهماته، سينمائية كانت أم عامة، غير ملتبسة في عمقها ووطنيتها وتقدميتها وتضامنها مع قضايا شعبه والشعوب العربية وكل شعوب العالم المكافحة من أجل التحرر".

 

وواصل: “نعم، لم يكن يطيق الإخوان ولا انتهازيتهم ولا رجعيتهم وعدائهم للمرأة وللفنون وللحياة. وهو لم يكن يميل مع الرياح الأقوى في اللحظات المناسبة طمعا بدعوة إلى نشاط أو إلى فنادق السبع نجوم في دول سينما النوفو ريش في الخليج وغيره”.

 

واختتم: “هو كان أيضا حليف فلسطين الدائم في إخلاصه ودعمه وعمله. واكتفي في نهاية هذا البوست بصورة لآخر ما شاركه خميس في حياته فقط منذ أيام وعلى صفحته في فيسبوك. وكان، وكما عهدنا من هذا الإنسان الكبير، دعوة للمثقفين ليمارسوا دورهم دعما لفلسطين ورأفة بإنسانيّتهم. رحمك الله عليك يا خميس. الفراغ الذي تركته كبير جدا”.

 

خميس خياطي الناقد مالك خوري المخرج صلاح أبو سيف نظريات النقد السينمائي مبدعي السينما في القرن العشرين الإخوان

مواد متعلقة

خيري بشارة ناعيا الناقد التونسي خميس خياطي: "من أقرب القلوب إلى جيلي"

وفاة نعوم تشومسكى.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

الأكثر قراءة

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

رسميًا.. " كاس" تلزم اتحاد الكرة بإيقاف عقوبة محمد الشيبي لاعب بيراميدز

عاجل| أول تعليق من اتحاد الكرة على خطاب "كأس" بشأن إيقاف عقوبة الشيبي

كيف أمنت النيابة العامة أحراز قضية "سفاح التجمع"؟

مصرع شاب غرقًا فى مياه النيل بأسوان

وفاة نعوم تشومسكى.. تقرير يكشف تفاصيل "الخدعة الكاملة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"