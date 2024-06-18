الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز

أفلام عيد الأضحى..عبدالله غلوش يكشف سبب تصدر "ولاد رزق 3" لشباك تذاكر السينما

ولاد رزق 3
ولاد رزق 3

كشف الناقد الفني عبدالله غلوش، السر وراء تصدر الموسم الثالث من فيلم “ولاد رزق- القاضية”، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، علي صبحي، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم: الملاكم العالمي تايسون فيوري، كريم عبدالعزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وكتب عبدالله غلوش، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلًا: “لأنه ببساطة أفضل الأفلام المعروضة في موسم العيد الحالي، ورغم إنه مش كوميدي لكن جرعة الكوميديا فيه أعلى من أفلام تانية من المفترض إنها كوميدية أساسا وتخرج منها من غير ما تبتسم مرة أو اتنين”.

 

الناقد الفني عبدالله غلوش

 

وأضاف: “الفيلم له أرضية كبيرة في الشارع بفضل نجاح الجزأين الأول والثاني، وبالتالي سقف التوقعات عند الناس كان عالي تجاه الفيلم وداخلين وهما متأكدين إنه ع الأقل مش هايكون مستواه أقل من أول جزأين، من ساعة ما العربيات سعرها ارتفع، واحنا بنعاني من تراجع مشاهد الأكشن ومطاردات العربيات في السينما والدراما المصرية، لدرجة إن فيه مخرجين بقوا يكتفوا بصوت الخبطة مع ريأكشن خضة في عين السواق وخلاص واحنا نتخيل إن العربية اتخبططت، وإذ فجأة لقيت فيلم مليان عربيات لكزس وبورش وجي ام سي، عماله تتخبط وتتكسر بسبب وبدون سبب، ف اكيد ده هايشبع طاقة الكبت المدفونة عندك بقالها فترة بسبب الموضوع ده".

وأوضح: “الفارق الكبير في الإيراد اليومي بين الفيلم وأقرب منافسيه، يُثير فضول أي حد عشان يدخل الفيلم ويشوف إيه السر الرقم يخض لو اتعمل قصاد أفلام أبطالها وجوه جديدة أو مغمورة، الزخم والهيصة حوالين الفيلم، والميزانية المصروفة للدعاية له على السوشيال ميديا لدرجة إن في صفحات غير متخصصة في الفن بتكتب أشعار عنه، ونسبة مش قليلة ومش كبيرة في نفس الوقت داخلين الفيلم بسبب إعلان لعيبة الأهلي، ونسبة مش قليلة ومش كبيرة في نفس الوقت داخلين الفيلم عشان يعرفوا كريم عبدالعزيز بيعمل إيه فيه”.

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