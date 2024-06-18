حبس عاطلين لحيازتهما 17 كيلو حشيش وكيلو هيروين فى الإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار وحيازة 17،500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

معلومات سرية

تلقت مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجله، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش والهيروين على عملائهم مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 17،500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،5 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.