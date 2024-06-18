الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حبس عاطلين لحيازتهما 17 كيلو حشيش وكيلو هيروين فى الإسكندرية

حبس - ارشيفيه
حبس - ارشيفيه

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهما بالاتجار وحيازة 17،500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، بقصد ترويجها علي عملائهم، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوي للفحص.

معلومات سرية

تلقت مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطلين، لهما معلومات جنائية مسجله، مقيمان بمحافظة الإسكندرية، بمزاولة نشاطهم الاجرامي تخصص فى الإتجار وترويج مخدر الحشيش والهيروين على عملائهم مُتخذًا من دائرة قسم شرطة أول العامرية مسرحًا لمزاولة في ذلك.

ضبط المتهمين

عقب تقنين الإجراءات تم عمل كمين والقي القبض عليهما أثناء تواجدهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي كمية من مخدر الحشيش وزنت 17،500 كيلو جرام وكمية من مخدر الهيروين وزنت 1 كيلو جرام، وبمواجهة المتهمان بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 1،5 مليون جنيه تقريبا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

حبس عاطلين حشيش هيروين بالعامرية غرب الاسكندرية

مواد متعلقة

تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار أجزاء من عقار وسط الإسكندرية

21 مصابًا من أسرة واحدة بسبب "بقعة زيت" على "صحراوى الإسكندرية"

تطورات جديدة بشأن سقوط أجزاء من عقار غرب الإسكندرية

سقوط أجزاء من عقار مأهول بالسكان غرب الإسكندرية

التحقيق فى إصابة أم ونجليها بتسمم غرب الإسكندرية

"سيلفى" و"بالونات" مظاهر الاحتفال فى الإسكندرية بعيد الأضحى المبارك.. (صور)

إصابة أم ونجليها بتسمم بعد تناولهم وجبة سمك الأرنب السامة فى الإسكندرية

لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من سقف عقار بالإسكندرية

الأكثر قراءة

بيان عاجل من الخارجية بشأن المصريين المفقودين أثناء الحج

عاجل| صدمة بإسرائيل.. أجهزة الأمن كانت على علم مسبق بهجوم "حماس" فى 7 أكتوبر

شيرين عبد الوهاب تلغي حفلها الغنائي في دبي.. ما السبب؟

"الخارجية" تكشف مصير جثامين الحجاج المصريين المتوفين بالسعودية

انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقًا فى ترعة المريوطية

عاجل| أول تعليق من اتحاد الكرة على خطاب "كأس" بشأن إيقاف عقوبة الشيبي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

ماجد حبته

فى انتظار قائمة العار

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا

"رويترز": الاحتلال الإسرائيلى يقتل 17 فلسطينيًا فى مخيمات للاجئين

عضو بالكنيست يشبّه الاحتجاجات المناهضة لحكومة نتنياهو بإسرائيل بـ"فرع من حماس"