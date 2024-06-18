استطلاع رأي: حزب أقصى اليمين بفرنسا سيتصدر الجولة الأولى من الانتخابات بـ34%

أظهر استطلاع للرأي، اليوم الثلاثاء، أن حزب أقصى اليمين بفرنسا سيتصدر الجولة الأولى من الانتخابات بـ34%

كما أشار إلى أن أقصى اليسار بفرنسا سيحل ثانيا بالانتخابات وحزب ماكرون ثالثا، وفق وكالة رويترز في نبأ عاجل.

مكاسب اليمين المتطرف



وفي فرنسا، أدت مكاسب اليمين المتطرف إلى المقامرة هذا العام، حيث أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يتجه نحو الإفلاس من خلال الدعوة إلى انتخابات مبكرة ضد خصمته مارين لوبان.

وأضاف أنها واحدة من أجرأ التحركات على الإطلاق للرئيس الليبرالي الوسطي الذي أثارت سياساته غضب الكثيرين في فرنسا وفشلت في إبطاء تقدم حزب التجمع الوطني بزعامة لوبان، خليفة الجبهة الوطنية.

وربما من المتوقع أن تفوز لوبان بهذه الانتخابات البرلمانية، وهو الوضع الذي قد يؤدي إلى برلمان يميني متطرف تحت رئاسة ماكرون. وربما يبدو أن ماكرون يراهن على أن هذا من شأنه أن يمهد الطريق أمام خسارة لوبان للرئاسة مرة أخرى في عام 2027 - وهو ما لا ينافس عليه، بعد فوزه بالرئاسة مرتين.

حصل حزب الجبهة الوطنية على 31.4% من الأصوات في الانتخابات الأوروبية، حيث حصل على 30 من أصل 81 نائباً فرنسياً في البرلمان الأوروبي. وحصل حزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون، وهو جزء من ائتلاف المجموعة، على 13 مقعدا بنسبة تقل قليلا عن 15% من الأصوات. لقد كان ذلك انتصاراً مدوياً لحزب لوبان المناهض للهجرة.

ومن المحتمل أن يُعرض على جوردان بارديلا، البالغ من العمر 28 عامًا، من حزب الجبهة الوطنية، أن يكون رئيسًا لوزراء ماكرون إذا فازوا بأغلبية في البرلمان (بارديلا هو في الواقع عضو في البرلمان الأوروبي).

وتتمثل المقامرة بالنسبة لماكرون في إلقاء حزب لوبان في قلب الحكومة، على أمل أن يفقد قوته تحت ضغوط الحكم، مع اضطرار لوبان إلى تحمل أي إخفاقات في السباق الرئاسي لعام 2027 ضد منافسها المستقبلي.

وبحلول ذلك الوقت، يأمل ماكرون مرة أخرى أن تجتمع القوى الوسطية والديمقراطية والتقدمية في فرنسا لمنع لوبان من دخول الإليزيه.

وهو الوضع الذي يتكرر في فرنسا منذ فترة طويلة: ففي عام 2002، كان مؤسس الجبهة الوطنية جان ماري لوبان هو الذي تأهل إلى جولة الإعادة ضد جاك شيراك؛ حصل الرئيس المنتمي إلى يمين الوسط على 82٪ من الأصوات من قبل جمهور الناخبين الذي ضم ناخبين يساريين وضعوا ربطًا على أنوفهم لإبعاد لوبان.

وفي عام 2017، واجهت ابنة لوبان ماكرون في أول مواجهة بينهما، وخسرت بنسبة 34% مقابل 66.1%؛ وفي عام 2022، ارتفع صوت لوبان إلى 41.4% بينما انخفض صوت ماكرون إلى 58.6%.