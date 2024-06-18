الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز

خبير: القطاع العقاري العالمي يواجه تضخم غير مسبوق

محمد عبد الرؤوف
محمد عبد الرؤوف

كشف المهندس محمد عبد الرؤوف أمين صندوق اتحاد مقاولي تشييد والبناء والخبير العقاري، كيف يواجه قطاع وسوق العقارات الصيني كل التحديات الحالية؟.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء: "الصعود المتتالي والكبير الذي حصل في جميع أنواع الخدمات من حديد، وأسمنت، وخشب، بمعدلات غير طبعية لحد شهر واحد يبدأ يأخذ اتجاه هبوطي.

وأضاف أن الصين كلها بها شراكة عقارية مع البنوك، موضحًا أن اقتصاد الصين كبير والحكومة الصينية تدخلت وعملت قروض مغبرية لهذه الشركات.

وأشار إلى أن القطاع العقاري العالمي يواجه تضخم غير مسبوق لأنه هناك بعض الخبراء متخوفين من فكرة فقاعة عقارية.

محمد عبد الرؤوف اكسترا نيوز

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