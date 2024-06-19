انتشال جثتى غريقين بشاطئ سيدى كرير والبحث عن آخر بشاطئ 21 غرب الإسكندرية

تمكنت قوات الإنقاذ النهري التابعة لقوات الحماية المدنية بأمن الإسكندرية، بالتعاون مع غواصي الخير، من انتشال غريقين بشاطئ سيدي كرير غرب الإسكندرية وجارٍ البحث عن غريق آخر بشاطئ الكيلو 21، وتم نقل الجثتين إلى المشرحة وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بلاغ بغرق 3 أشخاص

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من مسؤولي شاطئ سيدي كرير والكيلو 21 بغرق 3 أشخاص في أثناء نزولهم لمياه البحر للاستحمام.

انتشال جثتين والبحث عن آخر

وقال الكابتن إيهاب المالحي، قائد غواصي الخير إنه تم انتشال جثتين من شاطئ سيدي كرير، وجارٍ البحث عن غريق شاطئ الكيلو 21 ويدعى محمد سعيد عنتر، ٢٢ سنة، لقي مصرعه غرقا يوم الأحد أول يوم العيد بمنطقة لسان الكيلو 21 بالعجمي.

وشهدت شواطئ الإسكندرية إقبالًا كبيرًا من المصطافين خلال ثالث أيام عيد الأضحى، حيث ارتفعت نسب الإشغال لـ 100%، في العديد من شواطئ المدينة الساحلية والتي يبلغ عددها 60 شاطئا تستقبل جميع المصطافين والزائرين من المحافظات المختلفة.

وأوضحت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف أن شواطئ القطاع الشرقي شهدت توافدًا كبيرًا من المصطافين منذ الساعات الأولى من الصباح، حيث ارتفعت نسب الإشغال وأغلقت العديد من الشواطئ أبوابها لاكتمال العدد.

كانت قد قررت النيابة العامة بالإسكندرية، سرعة طلب تحريات المباحث حول غرق شاب لقي مصرعه إثر سقوطه في مياه البحر بمنطقة لوران وانتشاله بعد 6 أيام من مياه البحر، والتصريح بدفن الجثة بعد توقيع الكشف الطبي عليها لمعرفة هوية الغريق.

انتشال الجثمان

كانت قد انتشلت قوات الإنقاذ النهري بالإسكندرية، وفريق غواصي الخير المتطوعين، صباح اليوم الإثنين، جثمان الشاب يوسف علي، غريق منطقة لوران، وذلك بعد 6 أيام من البحث عن جثمانه من قبل رجال الإنقاذ.

ظهور الجثمان بشاطئ محمد نجيب

وأوضح الكابتن إيهاب المالحي، قائد فريق غواصي الخير المتطوعين أن الجثمان ظهر فوق سطح المياه بشاطئ محمد نجيب وليس في مكان الغرق بمنطقة لوران، داعيًا له بالرحمة وأن يرزق ذويه الصبر والسلوان.

وأشار قائد غواصي الخير، إلى أن اليوم كان يتواجد فريق كبير من الغواصين للبحث عن الجثمان، وكانت هناك عدة سيناريوهات لتأخر ظهور جثمان يوسف، كان منها أن يكون التيار سحب الجثمان لداخل البحر ومع هدوء الأمواج سيظهر، وهو بالفعل ما تم اليوم وتم انتشال الجثمان.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حالة غرق لشاب، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال الحماية المدنية رفقة فرق الإنقاذ النهري إلى موقع الحادث.

كان قد قال الكابتن إيهاب المالحي، إنه تلقى إشارة تشير إلى غرق شاب في منطقة لوران أمام شارع شعراوي، وناشد الغواصين سرعة الوصول لمكان الغرق، معربًا عن أمله في سرعة العثور عليه، موجهًا الدعوة لجميع غواصين الخير للتوجه إلى منطقة غرق الشاب والمساعدة في انتشاله.

ووجه "المالحي"، قائد غواصي الخير بالإسكندرية، الدعوة إلى جميع غواصي الخير بالإسكندرية، بسرعة التوجه إلى مكان سقوط الشاب المشار إليه بمنطقة لوران على طريق الكورنيش بشرق الإسكندرية.

يذكر أن الشاب تواجد للتصوير مع أصدقائه، لكن أمواج البحر كانت عاليه فصدمته وسقط في البحر، مشيرًا إلى تواجد فريق كبير من غواصي الخير الإنقاذ النهري لإنقاذ الشاب.