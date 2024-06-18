الجالية المصرية: نتابع أوضاع الحجاج وتقديم المساعدات

تتأهب المدينة المنورة لاستقبال طلائع وفود ضيوف الرحمن المتعجلين، الذين أدوا فريضة الحج، وذلك لزيارة المسجد النبوى الشريف، والصلاة فيه، والتشرف بالسلام على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وعلى صاحبيه، رضوان الله عليهما. وقد أكملت جميع الجهات الحكومية والأهلية السعودية ذات العلاقة بأعمال الحج بالمدينة المنورة استعداداتها، لاستقبال ضيوف الرحمن، عقب أدائهم نُسكهم، لمواصلة تقديم الخدمات لهم، وتنفيذ الخطط التشغيلية لموسم ما بعد الحج. يُذكر أن المدينة المنورة تستقبل ضيوف الرحمن فى الموسم الثانى للحج، حيث يقصد ضيوف الرحمن المسجد النبوى الشريف للصلاة فيه، والتشرف بالسلام على الرسول المصطفى، صلى الله عليه وسلم، وزيارة العديد من المساجد والمواقع الإسلامية ذات الارتباط الوثيق بالسيرة النبوية.

يُخيّم الحزن على أسر العديد من الحجاج المصريين، مع تأكيد وزارة الصحة السعودية وفاة عدد منهم إثر تعرضهم لضربات شمس خلال أداء مناسك الحج هذا العام.

وأعلنت الوزارة السعودية عن وفاة ٦ حجاج مصريين، بينما تشير بعض الفيديوهات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعى إلى أعداد أكبر.

من جانبه، أكد مصدر مسئول بالجالية المصرية بالمملكة العربية السعودية أن البعثة تتابع أوضاع الحجاج المصريين بشكل مستمر، وتعمل على تقديم كل المساعدات الطبية لهم، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع السلطات السعودية لضمان سلامة جميع الحجاج.

كما لفت إلى أن أسباب ارتفاع أعداد الوفيات هذا العام تعود إلى موجة الحر الشديدة التى تجتاح المملكة العربية السعودية، والتى تصل درجات الحرارة فيها إلى أكثر من ٥٠ درجة مئوية.

وأوضح، لـ«الدستور»، أن ما يتم تداوله من فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن وفيات الحجاج المصريين مبالغ فيه، مشيرًا إلى أن أعداد الوفيات التى حدثت بالفعل تم الإعلان عنها رسميًا من قبل السلطات السعودية، موضحًا أن وزارة الصحة السعودية ستصدر بيانًا تفصيليًا حول أعداد الوفيات.

وأشار المصدر إلى أن الجالية المصرية تنتظر البيان الرسمى من وزارة الصحة السعودية لمعرفة الأعداد الحقيقية للوفيات بين الحجاج المصريين.

ونوه المصدر إلى أن السلطات السعودية تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة جميع الحجاج، وتهيب بهم الالتزام بالإرشادات الوقائية وتجنب مخاطر التعرض لأشعة الشمس.

وتُعد ضربات الشمس من أكثر المخاطر التى تواجه الحجاج، خاصة كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

وحذرت وزارة الحج والعمرة السعودية الحجاج من التعرض المباشر لأشعة الشمس، وشددت على ضرورة شرب كميات كافية من الماء وارتداء ملابس خفيفة وفضفاضة.

كما دعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، والتواصل مع بعثات الحج فى حال واجهوا أى مشاكل صحية.