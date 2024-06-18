مجدى يعقوب: «التأمين الصحى الشامل» مشروع مشرّف أمام العالم

أكد السير مجدى يعقوب، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مؤسسة مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، أن التأمين الصحى الشامل مشروع عظيم، وأمر مشرّف أن يكون لدى الشعب المصرى مشروع كهذا، وقال إن الرئيس عبدالفتاح السيسى بدأ شيئًا رائعًا يستحق الشكر، والتقدم الذى حدث خلال فترة قصيرة فى منتهى الجمال.

وزار «يعقوب» المقر الرئيسى للهيئة العامة للرعاية الصحية فى القاهرة، وشهد توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة ومؤسسة مجدى يعقوب للقلب، للاستفادة من خدمات المؤسسة فى مجالات أمراض وأبحاث القلب للكبار والأطفال، خاصة فى التدخلات الطبية عالية المهارة، مثل القساطر القلبية والجراحات، كما يتضمن البروتوكول تدريب الأطقم الطبية فى المنشآت الصحية التابعة لهيئة الرعاية على يد خبراء مؤسسة مجدى يعقوب للقلب، للاستفادة من الخبرات العالمية للمؤسسة فى تقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية والجودة للمواطنين. وأضاف «يعقوب»: «شهدت بداية هذا المشروع، والآن يسيرون بطريقة رائعة جدًا؛ إذ نرى اجتهاد الأطباء واهتمامهم بالشعب المصرى بطرق فعالة وحديثة فى القرن الحادى والعشرين، وهذا شىء جميل». وتابع: «الدكتور أحمد السبكى، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، المشرف العام على مشروعى التأمين الصحى الشامل و(حياة كريمة) بوزارة الصحة والسكان، عرض لنا الأفكار الجديدة ومدى التقدم الذى تحقق منذ بداية افتتاح الرئيس السيسى مشروع التأمين الصحى الشامل فى محافظة بورسعيد، وكنت حاضرًا معهم منذ البداية وحتى الآن، فالمنظومة تسير بطريقة ممتازة جدًا».

وهنّأ الرئيس عبدالفتاح السيسى، وكل العاملين فى الهيئة العامة للرعاية الصحية، بهذا الإنجاز، قائلًا: «ما نراه شىء مُشرّف أمام العالم»، مؤكدًا أن تقدم أى شعب ليس بمقدار ما يمتلك من مال، بل بمدى اهتمامه بالصحة والتعليم، ووجود الهيئة العامة للرعاية الصحية هو احتفال للإنسانية والشعب المصرى. وقال: «أهنئ الرئيس السيسى، والدكتور أحمد السبكى، وكل من ساهم بجهده فى هيئة الرعاية الصحية. إنه شىء مشرّف ومتقدم جدًا، ويشرفنى أن أرى بنفسى ما يحدث وأن أكون جزءًا صغيرًا من هذا؛ للمساهمة فى خدمة الشعب المصرى من خلال الهيئة العامة للرعاية الصحية. شكرًا للرئيس السيسى».