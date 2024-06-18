إعلام إيراني: 4 قتلى و120 مصابا في زلزال بشمال شرق البلاد

أعلنت وسائل إعلام إيراني، اليوم الثلاثاء، عن 4 قتلى و120 مصابا في زلزال بشمال شرق البلاد، حسبما أفادت وكالة مهر الإيرانية.

زلزل ضرب مقاطعة كشمير في خراسان الإيرانية

وقالت السلطات المحلية إن زلزالا ضرب مقاطعة كشمر في مقاطعة رضوي خراسان الإيرانية بعد ظهر الثلاثاء، مما أسفر عن مقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة أكثر من 120 آخرين.

وأضافت السلطات المحلية في محافظة خراسان رضوي شمال شرقي إيران، اليوم الثلاثاء، إن زلزالا بقوة 5 درجات على مقياس ريختر ضرب منطقة كاشمار عند الساعة 1:24 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الثلاثاء.

وقالت السلطات المحلية للتلفزيون الوطني إنه تم إرسال فريق الإنقاذ والبحث إلى المنطقة فور وقوع الزلزال، مضيفة أنه من بين 120 شخصًا أصيبوا، تم نقل 35 إلى المستشفى لتلقي العلاج من الإصابات التي أصيبوا بها في الزلزال.

وقالت السلطات إن الزلزال ألحق أضرارا بمباني متداعية في معظمها.

وقال حاكم كشامار إن اثنين من القتلى لقيا حتفهما أثناء فرارهما من الزلزال بينما حوصر الآخران تحت الأنقاض.

جاء ذلك في ظل تصاعد الاحداث المشتعلة في المنطقة والداخل الايراني عقب وفاة الرئيس الايراني ابراهيم رئيسي اثر حادث وقوع الطائرة في اذربيجان.

ومنذ ذلك الحين يشهد الداخل الإيراني توترا وصراعا كبيرا، إثر الانتخابات الايرانية المقرر إجراؤها في 26 يناير المقبل ، حسبما افادت وسائل اعلام ايرانية.

ويواجه الرئيس الايراني الجديد العديد من التحديات في الداخل الإيراني والخارج وعلاقته مع الولايات المتحدة الأمريكية والغرب والاتفاق النووي الإيراني والاحداث المشتعلة في المنطقة جراء الحرب في غزة ما بين اسرائيل وحماس ووكلاء إيران في المنطقة مثل حزب الله اللبنانية وجماعة الحوثي اليمنية، وفق وكالة مهر الإيرانية في تقرير صادر لها.