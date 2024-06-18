الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

شذى حسون "عاملة مقهى" في كليب أغنيتها الجديدة "بيك تحلى" (فيديو)

شذى حسون
شذى حسون

تُواصل النجمة العراقية شذى حسون طرح أغاني ميني ألبومها الجديد الذي يضم أربع أغنيات باللهجة المصرية، وطرحت أحدث أغاني الألبوم بعنوان "بيك تحلى" حصرياً على موقع الفيديوهات العالمي يوتيوب والمنصات الرقمية "ساوند كلاود" و"أنغامي".

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جاءت أغنية "بيك تحلى" بقالب غنائي شعبي متجدد من حيث اللحن والتوزيع الموسيقي، إضافة إلى النص الغنائي البسيط في شرح حالة الحب والإعجاب بصور شعرية قريبة من الشارع المصري.

تفاصيل الكليب الجديد 

على صعيد الصورة، حمل كليب أغنية "بيك تحلى" توقيع المخرجة بتول عرفة التي قدمت شذى حسون بصورة جديدة ومختلفة، حيث ظهرت عاملة في مقهى تقع بالحب والإعجاب بأحد رواد المقهى، كما ظهرت بلوك يتناسب مع فكرة الكليب الذي تم تصويره في حارة شعبية في القاهرة.

وحملت أغنية "بيك تحلى" كلمات خالد ڤرناس وألحان ياسر نور وتوزيع محمد عباس وإنتاج لايف ستايلز ستوديوز.

ومن المُقرر طرح ثالث أغنيات ألبوم شذى حسون الجديد بعد أسبوعين، وكانت قد طرحت قبل أسبوعين أغنية "بنادي عليك" وحققت أكثر من ٣ مليون مشاهدة على اليوتيوب.

 

 

 

 

شذى شذى حسون النجمة العراقية شذى النجمة العراقية شذى حسون حسون ألبومها الجديد الذي يضم أربع أغنيات المصرية يوتيوب

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