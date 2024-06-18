الدوري الممتاز.. سموحة يخطف فوزًا مثيرًا من الداخلية

حقق فريق سموحة فوزا مثيرا على حساب نظيره الداخلية، بنتيجة 3 / 2، في المباراة التي جمعتهما على ملعب إستاد الإسكندرية مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من الدوري المصري الممتاز 2023/2024.

وشهدت المباراة إثارة كبيرة خاصة فى الشوط الثانى الذى اهتزت فيه الشباك 3 مرات من كلا الفريقين، على عكس الشوط الأول الذى كان اقل إثارة بسبب درجات الحرارة .

تقدم سموحة بهدف مبكر في الدقيقة 13 عن طريق حسام حسن الذي استغل كرة عرضية من الجبهة اليمنى ليقابلها بتسديدة مباشرة بباطن القدم وتسكن شباك الداخلية، معلنا عن الهدف الأول للفريق الساحلى .

واستغل لاعبو فريق سموحة تراجع مستوى فريق ةالداخلية، وسيطروا على مجريات الأمور بعدها، لكن الأمور لم تدم طويلا بعدما فاجأ فريق الداخلية الجميع، بإحراز هدف التعادل في الوقت بدل الضائع عن طريق شريف دابو الذي استغل تمريرة بينية، واخترق منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية على يسار الهاني سليمان حارس سموحة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

ومع بداية الشوط الثاني، احتسب حكم المباراة ركلة جزاء لمصلحة فريق الداخلية سددها كريم يحيى في الدقيقة 48، ليتقدم الدخلية 2 / 1.

حاول فريق سموحة تدارك الموقف لكن فشلت كافة محاولات لاعبيه في إدراك التعادل حتى الوقت بدل الضائع الذي شهد تألق حسام حسن بتسجيل الهدف الثاني له ولفريقه لتصبح النتيجة التعادل 2/2.

وبعد أقل من 4 دقائق ومن ركلة ركنية احتسبها حكم المباراة، نجح جونيور آجايي لاعب سموحة في إحراز الهدف الثالث مستغلا ركلة ركنية سددها آجايي في الشباك، ليحقق سموحة ريمونتادا مثيرة ويخطف الفوز 3 / 2.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد سموحة إلى 38 نقطة ليتقدم فى ترتيب جدول الدورى بعدما كان يحتل المركز الثامن قبل هذه المباراة ، بينما يأتي الداخلية فى المركز الـ18 والأخير في جدول ترتيب الدوري الممتاز بـ15 نقطة.