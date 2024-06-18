الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل يورو 2024.. جولير أساسي مع تركيا وكفاراتسخيليا يقود جورجيا

جولير
جولير

يقود أردا جولير موهبة ريال مدريد، منتخب بلاده تركيا في التشكيل الأساسي لمواجهة نظيره جورجيا مساء اليوم في إطار دور المجموعات ببطولة يورو 2024.

في المقابل يعلق منتخب جورجيا آماله على نجمه ولاعب نابولي الإيطالي خفيتشا كفاراتسخيليا الذي يبدأ أساسيًا في خط الهجوم.

تشكيل يورو 2024.. جولير أساسي مع تركيا وكفاراتسخيليا يقود جورجيا

وجاء تشكيل تركيا كالآتي:

في حراسة المرمى: ميرت جونوك

في الدفاع: فيردي كادويجلو- ميرت مولدر- عبد الكريم بارداكسي- صامت أكادين

في الوسط الدفاعي: هاكان تشالهان أوجلو- أوركن كوكو

في الوسط الهجومي: كينان يلدز- أردا جولر- كان أيهان

بينما جاء تشكيل جورجيا كالآتي:

في حراسة المرمى: جيورجي مامارداشفيلي

في الدفاع: لاشا دفالي- جورام كاشيا- سابا كفير كفيليا

في الوسط: جيورجي تزيتايشفيلي- جيورجي شاكفيتادزي- أنزور ميكفابيشفيلي- جيورجي كوشوراشفيلي- أوتار كاكابادزي

في الهجوم: كفارا كفاراتسخيليا- جيورج ميكوتادزي

 

تركيا يواجه جورجيا في "يورو 2024"

ويتطلع المنتخب التركي لتحقيق أول انتصاراته في المجموعة للدخول مبكرًا في أجواء البطولة وبدء العمل على التأهل للأدوار الإقصائية، فيما يرغب منتخب جورجيا في تحقيق نتيجة إيجابية في أولى مشاركاته بالبطولة، مستغلًا إمكانيات لاعبيه وعلى رأسهم خفيتشا كفاراتسخيليا، جناح فريق نابولي الإيطالي.

ويرغب منتخب تركيا في استغلال قلة خبرات لاعبي نظيره الجورجي، والذي لم يسبق له المشاركة في البطولة، لحسم الانتصار وقطع أول خطوة ناحية التأهل للدور المقبل من البطولة، فيما يتشبث لاعبو جورجيا بحماستهم لإثبات قدراتهم وأحقيتهم في التواجد ضمن كبار القارة العجوز.

ويعود منتخب تركيا للمشاركة في أمم أوروبا بعدما غاب عن النسخة الماضية من البطولة والتي أقيمت في عام 2021.

ويدير المباراة تحكيميًا الأرجنتيني فاكوندو تيلو، ويعاونه مواطناه جابرييل تشادي، وإيزيكيل برايلوفسكي، والليتواني دوناتاس رومساس كحكم رابع، بينما يتولى الإسباني أليخاندرو هيرنانديز مسئولية إدارة غرفة تقنية الفيديو المساعدة.

يورو يورو 2024 أردا جولير جولير جورجيا تركيا

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