الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

“إذا أردتم الحرب فنحن جاهزون”.. رسالة عسكرية من حزب الله ضد إسرائيل

حزب الله
حزب الله

قال عمر معربوني الخبير العسكري والاستراتيجي، إن الفيديو الذي بثه حزب الله اللبناني وشاهدناه، هو فيديو استطلاع جوي نفذه حزب الله وكان قد سبق ذلك بأن أعلن ترقبوا ما رجع به الهدهد، والهدهد هنا يقصد به مسيرات حزب الله.

وأضاف الخبير العسكري، اليوم الثلاثاء، خلال مداخلة ببرنامج "منتصف النهار"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هدهد حزب الله كانت مهمته تحديد النقاط والأهداف الحساسة والأهداف الحساسة لدى إسرائيل، سواء في الكريوت التي تتضمن مجمع الصناعات العسكرية رفائيل وغيرها ومدينة حيفا بشكل عام، مؤكدًا أن المهم في هذه المسألة أن حزب الله الآن يقول للإسرائيليين أنا أمتلك بنك أهداف مفصل واضح لا يحتاج إلى تفسير لا يحتاج إلى تحليل فيه كل مواقعك العسكرية في المنطقتين اللتين صورهما وبالتالي قد يكون هناك مناطق أخرى صورها حزب الله بهذه التفاصيل.

وأوضح أن الملفت للنظر أن حزب الله سمى الأهداف، يعني كل نقطة مسماة هي هدف وطبعا نحن شاهدنا عشرات لا بالمئات الأهداف في شريط المصور الذي استمر لتسع دقائق ونصف تقريبا وهي كانت الشريط مسرّح قليلًا، مؤكدًا أن هذه رسالة واضحة المعالم تتزامن مع مجيء هوكشتاين الذي حمل تهديدات غير معلنية، وتهديدات لم تعلن على الهواء لكنه حمل تهديدات إما وقف إطلاق النار وإما الحرب، وهذا ما أكد عليه نتنياهو وبشكل غير مسبوق.

منتصف النهار القاهرة الإخبارية حزب الله استطلاع جوي مسيرات حزب الله

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