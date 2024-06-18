عيد الأضحى" و"الكتابة وتطوير الذات" في العدد الجديد لمجلة مصر المحروسة

صدر اليوم الثلاثاء عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة عمرو البسيوني، العدد الأسبوعي الجديد من مجلة "مصر المحروسة" الإلكترونية، وهي مجلة ثقافية تعنى بالآداب والفنون.

في مقالها تكتب الناقدة الدكتورة هويدا صالح رئيس تحرير المجلة، عن "السيرة الروائية" باعتبارها أحد تجليات طرائق السرد في الرواية الجديدة، وترى أنها ليست سيرة ذاتية أو حتى سيرة غيرية صريحة، إنما طريقة جمالية يحاول الكاتب من خلالها كتابة سيرة روائية لشخصية تاريخية، يراوح فيها ما بين الإحالي الوثائقي والتخييلي.

وتشير إلى أن الكاتبة منى الشيمي راهنت على تلك المزاوجة بين الإحالي المرجعي والتخييلي في روايتها "الأمير يوسف كمال في رواية أخرى" التي صدرت عن دار الشروق بالقاهرة.

وفي باب "ملفات وقضايا" يناقش الكاتب الفلسطيني الدكتور حسن العاصي مفهوم "الكوسموبوليتانية وقابلية الثقافة العالمية وما تشمله من وجهات نظر متميزة" ويرى أنها موقف أخلاقي، حيث ينخرط الأفراد مع الآخرين في الحوار والتفاهم من أجل تجاوز ضيق الأفق.

كما يُنظر إليها على أنها وجهة نظر معيارية يمكن من خلالها تجربة العالم وفهمه والحكم عليه، وإنشاء القوانين والمؤسسات والممارسات التي يتم تعريفها على هذا النحو.

ونطالع في باب "رواية" إطلالة للكاتب أكرم مصطفى على رواية "مستر كلكامش" للكاتب العراقي عمر سعيد، والتي يصور فيها صراع الإنسان الأزلي مع المصير، ويتطرق لسؤال الهوية، معيدا إنتاج فكرة المقارنة بين وطن يئن تحت وطأة التخلف والمرض والجهل، ومهجر يعيش الإنسان فيه مع كل أسباب الراحة والرفاهية، لكنه يتحول إلى آلة، ككل الذين يحيون في تلك البلاد، لا سيما من هاجروا من أوطانهم، أيّا كانت الأسباب.

وفي باب "دراسات نقدية" يواصل الكاتب والمترجم الليبي عمر أبو القاسم الككلي كتاباته حول "شعر الهايكو" ونشأته في البيئة الثقافية اليابانية، المتآلفة مع الأشكال الشعرية القصيرة، والذي أصبح في النصف الثاني من القرن العشرين ظاهرة شعرية عالمية، بعد انتشاره في عدة بقاع من العالم سواء من خلال عقد المؤتمرات المحلية والعالمية بشأنه أو إصدار الكتب المخصصة له ترجمة وتأليفا ودراسة ونقدا.

وفي باب "شعر" تكتب الشاعرة سمر إسماعيل قصيدة بعنوان "دعاء بلا كروان"، وفي باب "كتب ومجلات" يأخذنا الكاتب اللبناني وسام قدوح في مقال "كيف تكون الكتابة وسيلة لتطوير الذات وتحقيق السعادة"، إلى حديث عن كتاب "من الكآبة إلى السعادة" لعوض الشنفري، والذي يطرح فيه أفكارًا جديدة، وخبرات لأدباء وعلماء وفلاسفة ومشاهير، حول كيفية التفكير بإيجابية، ومواجهة التحديات وتحويل الأوقات الصعبة إلى فرص للنمو والتطور الشخصي، لاستعادة التوازن في الحياة.

وفي باب"خواطر وآراء" تواصل الكاتبة أمل زيادة، تقديم رسائلها الأسبوعية للفنان عمر خورشيد، وتتطرق من خلالها لبعض القضايا والمواقف الحياتية.

وفي باب "أحداث وأخبار" يكتب الكاتب الأردني ممدوح الدخيل عن كتاب "السياسة بالدين.. في سبيل فهم منطق الأحداث" للكاتب خميس بن راشد العدوي، الذي يتناول عددا من البحوث تجسد رؤية المؤلف بشأن العلاقة بين السياسة والدين، من خلال منهج اتخذ طابع البحث الأكاديمي يلتزم بمنهجية التوثيق والتحليل والاستنتاج.

وفي باب "كتاب مصر المحروسة" يكتب الدكتور حسين عبد البصير عن عيد الأضحى ويكشف أصوله ومرجعيته التاريخية.

ويواصل الكاتب الصحفي صلاح صيام في باب "بوابات الوطن" حكاياته "أبطال في طريق النصر"، متناولا سيرة الشهيد إسماعيل إمام الذي شارك في الكثير من المعارك الجوية خلال حرب الاستنزاف، وينسب له أنه أول من أسقط طائرة إسرائيلية خلال عام 1969 عقب تنفيذ إحدى المهام الموكلة له خلف خطوط العدو.