وصول أسئلة الثانوية إلى مراكز التوزيع وسط تأمين كامل.. غدًا

تسيطر حالة من الطوارى على ٧٤٥ ألفًا و٨٦ بيتًا مصريًا، بسبب انطلاق امتحانات المواد الأساسية لطلاب الثانوية العامة ٢٠٢٤، بداية من يوم السبت المقبل.

ويبلغ عدد الطلاب الذين يؤدون الاختبارات هذا العام، ٧٤٥٠٨٦ طالبًا وطالبة، موزعين على الشعبتين العلمية والأدبية، داخل ١٩٨١ لجنة على مستوى الجمهورية.

ويؤدى الطلاب، يوم السبت، امتحان مادة اللغة العربية وسط إجراءات أمنية مشددة، على مستوى الجمهورية، ويبدأ الامتحان الساعة التاسعة صباحًا ولمدة ثلاث ساعات، وطالبت الوزارة الطلاب بالذهاب للجان الساعة ٨ ونصف قبل الموعد الرسمى للامتحان للانتهاء من إجراءات التفتيش وكتابة البيانات على كراسات الإجابات.

وشدد الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم، على التزام جميع اللجان بتوزيع البابل شيت على الطلاب قبل الساعة التاسعة بعشر دقائق للسماح للطلاب بكتابة بياناتهم وتسليم ورق الأسئلة فى تمام الساعة التاسعة.

واطمأن «حجازى» على مواصلة مراجعة أعمال الصيانة فى كل اللجان على مستوى الجمهورية، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها توفير سبل الراحة للطلاب. وشدد أيضًا على التزام الملاحظين بالهدوء أثناء امتحان الطلاب، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتركيز فى الإجابة، فضلًا عن مواصلة إجراءات التفتيش الدقيق قبل دخول اللجان، والحرص على عدم اصطحاب الطلاب الهواتف المحمولة أو أى أجهزة إلكترونية أثناء الامتحان.

كما وجه بمواصلة تنفيذ المراجعات النهائية المجانية لشهادة الثانوية العامة بمختلف المقرات المحددة على مستوى الجمهورية، وذلك بهدف توفير خدمة تعليمية مجانية للطلاب تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور.

وتعقد اختبارات المواد الأساسية للثانوية العامة، ما بين الأسئلة المقالية بنسبة ١٥٪، وأسئلة الاختيار من متعدد بنسبة ٨٥٪، وذلك بنظام امتحانات الأوبن بوك، على أن يتم تسليم الطلاب كتيب مفاهيم مع بداية كل مادة، ويسلم الطلاب الكتيب لمراقب اللجنة مرة أخرى بعد نهاية الامتحان.

وتتضمن الامتحانات ٣٠٪ للمستويات العقلية البسيطة، و٤٠٪ للمستويات العقلية المتوسطة، و٣٠٪ للمستويات العقلية العليا.

ورصدت وزارة التربية والتعليم عدة شكاوى خلال أداء الطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع، التى تم عقدها الأسبوع الماضى، وهى عدم وجود مراوح فى عدد من اللجان، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة، ما يؤثر على درجة تركيز الطلاب داخل اللجان، وقامت مديرية التربية والتعليم بالجيزة بتركيب مراوح فى عدد من المدارس، أبرزها مدرسة الأورمان الثانوية بنين، وذلك خلال إجازة عيد الأضحى.

ووجه الدكتور رضا حجازى مديرى الإدارات التعليمية، على مستوى الجمهورية، بالتأكد من توفير المراوح داخل اللجان الامتحانية.

كما أكدت الوزارة على جميع رؤساء اللجان عدم التأخر فى فتح اللجان، وفى حالة حدوث تأخير يتم تعويض الطلاب عن ذلك التأخير، كما خاطبت الوزارة المراقبين بالعمل على توزيع أوراق امتحانات المواد المضافة للمجموع فى الوقت المحدد وعدم تأخيرها، وذلك بعد تعدد الشكاوى من أولياء الأمور بالتأخير فى توزيع الأوراق فى اللجان من ١٠ إلى ١٥ دقيقة.

وشددت الوزارة على تكثيف التفتيش الذاتى للطلاب على أبواب اللجان قبل الذهاب الدخول للجان بالعصا الإلكترونية، مع تكثيف المرور داخل اللجان لاكتشاف أى أدوات غش.

وقالت مصادر بديوان عام الوزارة إنه تم تنظيف الفصول، والتأكد من توفير وسائل التهوية الجيدة، وأن المراوح تعمل بالفصول، كما تمت إعادة توزيع المقاعد داخل اللجان بترك مساحة بين المقاعد، لمنع التقارب، حيث يجلس كل طالب على مقعد منفصل، مضيفة أن كل لجنة فرعية لن يزيد عدد الطلاب فيها على ٢٠ طالبًا لتحقيق التباعد.

وأشارت الوزارة إلى أن الأسئلة ستصل إلى مراكز توزيع الاختبارات فى المحافظات تحت تأمين كامل من الجهات المسئولة عن تأمينها، غدًا الخميس، وكل صندوق به نماذج أسئلة تناسب عدد الطلاب بكل لجنة، مع زيادة عدة نماذج تحسبًا لحدوث مشكلة فى نموذج أسئلة أو اكتشاف نقص أوراق منه.

وكشفت الوزارة عن أن توزيع الأسئلة على الطلاب يتم وفق آلية معينة بحيث يحصل كل طالب على نموذج مختلف، «أ»، «ب»، «ج»، «د»، ولا يجلس طالبان خلف بعضهما ومعهما نموذج من نفس الفئة، موضحة أن الأسئلة موحدة ولكن مختلفة فى ترتيبها.

ونبهت الوزارة إلى أنه ليس بالضرورة أن يحصل الطالب على نفس نموذج الأسئلة فى جميع المواد الامتحانية، قائلة: «قد يحصل الطالب على نموذج (أ) فى امتحان اللغة العربية ونموذج (ب) فى اللغة الأجنبية الأولى أو الثانية، فهذا الأمر لا يقلق أى طالب لأن الأسئلة واحدة فى جميع النماذج مع اختلاف ترتيبها، كما ستبدأ النماذج الامتحانية الأربعة بأسئلة بسيطة تناسب المستويات العقلية البسيطة».

وشددت الوزارة على ضرورة تأمين أعمال نقل وتوزيع أوراق الامتحانات وتوفير الانضباط والهدوء بمحيط اللجان، وكذلك التنسيق مع قطاع الكهرباء؛ لتأمين الاحتياجات الكهربائية باللجان واستراحات المراقبين وتوفير مولدات احتياطيًا تحسبًا لأى طوارئ.

وفيما يخص إجراءات التصحيح، بدأت كنترولات التصحيح بلجان النظام والمراقبة، فى تصحيح المواد غير المضافة للمجموع، على أن يتم الانتهاء منها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، دعا الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى، الطلاب إلى الذهاب مبكرًا إلى اللجنة قبل الامتحانات لتسجيل البيانات واستغلال زمن الامتحان بالكامل فى الإجابة، كما دعاهم لاصطحاب مراوح صغيرة لمواجهة الحر.

وطالب الخبير التربوى الطلاب بضرورة التركيز فى إجابة كل سؤال مع الاهتمام بشكل أكبر بالأسئلة ذات الدرجات الأعلى، وتنظيم وإدارة وقت الامتحان من خلال الإجابة عن الاسئلة التى يعرفها أولا، وعدم تضييع وقت كبير فى الأسئلة الصعبة وإرجائها إلى نهاية الامتحان، وعدم ترك أى سؤال دون إجابة.

وشدد «شوقى» على ضرورة مراجعة جميع الاجابات وعدم التسرع فى تسليم أوراق إجاباته دون مراجعة، مع تجنب أى إجراء قد الإجابة فى مشكلات أثناء الامتحانات مثل الحديث مع الزملاء داخل اللجنة أو اصطحاب الموبايل أو ارتكاب أحداث شغب أو رفع الصوت، وعلى الطالب أن ينام مبكرًا وأن يثق فى قدراته وإيمانه بالله فى قدرته على النجاح بعدما بذل الجهد المطلوب.