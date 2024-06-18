الثلاثاء 18 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خبير صناعى يوضح أهم العوامل التي أدت لتحقيق صادرات مصر أعلى معدل

المهندس محمد البهي
المهندس محمد البهي

كشف المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والخبير الصناعي، عن أهم العوامل التي أدت لتحقيق صادرات مصر أعلى معدل خلال أول 5 أشهر من العام. 

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء: بدأت من الصفقات التي تمت ودخول أرقام غير مسبوقة للبنك المركزي وتوجيه محافظ البنك المركزي بتدبير احتياجات المصانع من العملة.

وأضاف أن أهم القطاعات قطاع الأدوية والمكملات الغذائية، موضحًا أن هناك أرقاما كبيرة من صادرات الملابس، مؤكدًا أن المفتاح الرئيسي هو الترويج في هذه المرحلة.

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