خبير صناعى يوضح أهم العوامل التي أدت لتحقيق صادرات مصر أعلى معدل

كشف المهندس محمد البهي عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات والخبير الصناعي، عن أهم العوامل التي أدت لتحقيق صادرات مصر أعلى معدل خلال أول 5 أشهر من العام.

وقال خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الثلاثاء: بدأت من الصفقات التي تمت ودخول أرقام غير مسبوقة للبنك المركزي وتوجيه محافظ البنك المركزي بتدبير احتياجات المصانع من العملة.

وأضاف أن أهم القطاعات قطاع الأدوية والمكملات الغذائية، موضحًا أن هناك أرقاما كبيرة من صادرات الملابس، مؤكدًا أن المفتاح الرئيسي هو الترويج في هذه المرحلة.