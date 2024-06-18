كشف طارق العشري المدير الفني للاتحاد السكندري، تشكيل فريقه الذي يواجه الأهلي ي ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نايل.

تشكيل الاتحاد.. بواتنج والغندور يقودان الهجوم ضد الأهلي

حراسة المرمى: المهدي سليمان

خط الدفاع: سيف تقا- محمود شبانة- إسلام أبو سليمة- هشام صلاح

خط الوسط: كريم الديب- - مورو ساليفو- عمرو صالح

خط الهجوم: خالد الغندور- بنجامين بواتنج- أحمد عيد

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط وسط الملعب: إمام عاشور - مروان عطية -أكرم توفيق

وفي خط الهجوم: أحمد عبد القادر- محمود كهربا - حسين الشحات.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل

تُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في جدول دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 16 جولة من المسابقة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الاتحاد السكندري، بقيادة المدرب طارق العشري، حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 جولة من المسابقة حتى الآن.