الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بطريرك الكاثوليك يهنئ ماري مارسيل لانتخابها كرئيسة للراهبات القبطيات لفترة ثانية

كنيسة
كنيسة

هنأ الأنبا ابرهيم اسحق بطريرك الكنيسة الكاثوليكية بمصر، الأخت "ماري مارسيل  لانتخابها كرئيسة للراهبات القبطيات لفترة ثانية، قائلًا:"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ الأم ماري مارسيل، لانتخابها كرئيسة لراهبات يسوع ومريم القبطيات بمصر لفترة ثانية".

 وتابع بطريرك الكنيسة الكاثوليكية في رسالة التهنئة: "نصلي إلى الله القدير أن يباركك خدمتها، لخير الرهبنة، بمعونة الروح القدس".

في سياق متصل بالكنيسة الكاثوليكية، اختتمت مساء أمس، فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس لخدام التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، وذلك ببيت الراعي الصالح، بالإسكندرية.

يقام المؤتمر في الفترة من السادس عشر، وحتى التاسع عشر من الشهر الجاري، انطلاقًا من الآية الكتابية القائلة: "جَدِّدْ أَيَّامَنا كما كانَت في القِدَم. (مراثي إرميا ٢١:٥)".

يشارك في المؤتمر القمص الدكتور يونان شحاتة، راعي كنيسة السيدة العذراء والقديس يوسف البتول، بالخصوص، ومسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والقمص جورج سليمان، راعي كنيسة العائلة المقدسة، بالمطرية، وخدام وخادمات مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب، وعدد كبير من خدام وخادمات مختلف كنائس الإيبارشية.

بدأ اليوم بصلاة القداس الإلهي، حيث ألقى الأب جورج عظة الذبيحة الإلهية حول "أهمية الصلاة والتأمل الشخصي في حياتنا"، أعقبها، فقرة الترانيم الروحية.

تلا ذلك، المحاضرة التكوينية الرابعة، ألقاها الأب يونان بعنوان"اليوبيل في العهدين القديم والجديد"، ثم تم تخصيص وقت للتأمل الفردي، ومناقشة ما تم التوصل إليه في التأمل الفردي، بقيادة الأب جورج بالإضافة إلى الأوقات الترفيهية.

تضمن اليوم أيضًا المحاضرة التكوينية الخامسة، قدمها الأب يوسف محارب، راعي كنيسة سان ميشيل، بالإسكندرية حول "اليوبيل في تاريخ الكنيسة وعلامات اليوبيل".

بطريرك الكنيسة الكاثوليكية الأنبا ابرهيم اسحق ماري مارسيل مجلس البطاركة الهيئات الكاثوليكية

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