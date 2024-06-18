الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة من كولر أمام الاتحاد

الاهلي
الاهلي

أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نايل.

وأجرى كولر العديد من التغييرات على التشكيل الذي خاض به لقاء فاركو الماضي، حيث بدأ كهربا وعبد القادر في خط الهجوم.

بينما عاد أكرم توفيق لوسط الملعب ورامي ربيعة لمجاورة محمد عبد المنعم في خط الدفاع.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة من كولر أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط وسط الملعب: إمام عاشور - مروان عطية -أكرم توفيق 

وفي خط الهجوم: أحمد عبد القادر- محمود كهربا  - حسين الشحات. 

 

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل 

تُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في جدول دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 16 جولة من المسابقة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الاتحاد السكندري، بقيادة المدرب طارق العشري، حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 جولة من المسابقة حتى الآن.

تشكيل الأهلى الاهلى الاتحاد كهربا عبد القادر

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