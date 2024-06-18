أعلن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة نظيره الاتحاد السكندري ضمن منافسات الجولة 26 من دوري نايل.

وأجرى كولر العديد من التغييرات على التشكيل الذي خاض به لقاء فاركو الماضي، حيث بدأ كهربا وعبد القادر في خط الهجوم.

بينما عاد أكرم توفيق لوسط الملعب ورامي ربيعة لمجاورة محمد عبد المنعم في خط الدفاع.

تشكيل الأهلي.. تغييرات بالجملة من كولر أمام الاتحاد

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم فؤاد - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - عمر كمال.

خط وسط الملعب: إمام عاشور - مروان عطية -أكرم توفيق

وفي خط الهجوم: أحمد عبد القادر- محمود كهربا - حسين الشحات.

📋 اختيارات مارسيل كولر لتشكيل أبطال إفريقيا أمام الاتحاد 💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/6c1gbdcMbv — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) June 18، 2024

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل

تُذاع مباراة الأهلي ضد الاتحاد السكندري في دوري نايل، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الرياضية، وتحديدًا على قناة ON Time Sports 1 HD.

ترتيب الأهلي والاتحاد السكندري في جدول دوري نايل

يتواجد فريق الأهلي، بقيادة المدرب السويسري مارسيل كولر، حاليًا المركز الرابع في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 16 جولة من المسابقة حتى الآن.

بينما يتواجد فريق الاتحاد السكندري، بقيادة المدرب طارق العشري، حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب دوري نايل برصيد 36 نقطة، بعدما خاض 25 جولة من المسابقة حتى الآن.