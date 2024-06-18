الثلاثاء 18 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الإعدام للمتهم بقتل شاب في بولاق الدكرور

الإعدام
الإعدام

قضت محكمة جنايات الجيزة، أول درجة بمعاقبة المتهم بقـتل أحد أبناء المنطقة التي يسكن فيها في بولاق الدكرور بالإعدام.

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهم محمود سيد الشهير بـ«بطيخة» بدائرة قسم بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة بقتل المجنى عليه احمد السعيد عمدا مع سبق الإصرار بان عقد العزم وبيت النية على قتله على اثر خلف مالي مستعر بينهما وتنفيذا لمأربه اعد سلاحا ابيض (تالي وصف) وما أن ظفر به حتى طعنه قاصدا إزهاق روحه فاحدث ما به من إصابات مبينة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته.

امن القاهرة النيابة العامة حبس قتل

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